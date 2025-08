Jornal espanhol repercute briga de Depay no treino do Corinthians

O jornal espanhol "As" destacou nesta terça-feira (5) o envolvimento de Memphis Depay em uma confusão durante o treino do Corinthians. No ocorrido, o atacante holandês teria se desentendido com o zagueiro Félix Torres e precisou ser contido por companheiros e membros da comissão técnica.

Segundo a apuração do "ge", o incidente ocorreu no início da atividade, quando o técnico Dorival Júnior dividia o elenco entre titulares e reservas. Após uma disputa de bola mais dura, Depay e Félix trocaram acusações e chegaram a se encarar de forma agressiva. A situação só foi controlada após a intervenção de colegas e de Fabinho Soldado, diretor-executivo do clube, que acompanhava o treinamento.

Com os ânimos ainda exaltados, Dorival optou por encerrar aquele exercício e levou os titulares para outro setor do CT, em uma tentativa de retomar o foco antes da decisiva partida pela Copa do Brasil. Na ida, Depay foi o destaque do Corinthians ao marcar o gol da vitória.

O "As" aproveitou o episódio para lembrar que, apesar do talento, a carreira de Memphis é marcada por episódios de comportamento controverso, o que teria contribuído para sua irregularidade em diversos clubes. O jornal também mencionou que a renovação contratual do jogador com o Corinthians foi um tema turbulento nas últimas semanas — e que mesmo com a permanência garantida até o fim do ano, os problemas extracampo continuam surgindo.

Depay em Corinthians x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí para o Corinthians e Depay?

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e tem a vantagem do empate contra o arquirrival.

