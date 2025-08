O Nottingham Forest estuda uma investida pelo volante Douglas Luiz, revelado pelo Vasco e atualmente na Juventus, em uma possível contratação recorde para o clube. As conversas ainda estão em estágio inicial, e nenhuma oferta formal foi apresentada até o momento. A informação é do The Athletic.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão está sendo conduzida internamente por Edu Gaspar, novo diretor de futebol do Forest. O dirigente brasileiro considera a contratação do compatriota uma prioridade e avalia a viabilidade financeira e esportiva do negócio. A boa relação entre Edu e o empresário Kia Joorabchian, representante de Douglas Luiz, pode facilitar as negociações, caso o clube opte por avançar.

continua após a publicidade

Não é a primeira vez que o Forest cogita Douglas Luiz. No verão passado, o clube chegou a considerar a contratação do volante, mas acabou fechando com Elliot Anderson, do Newcastle. Agora, o técnico Nuno Espírito Santo voltou a pedir reforços para o meio-campo, além de um lateral, um ponta e um atacante.

Douglas Luiz não fez uma boa temporada na Juventus

Douglas Luiz, de 27 anos, teve pouca sequência em sua primeira temporada na Juventus. Após ser vendido pelo Aston Villa no verão passado por razões financeiras, o brasileiro fez apenas três partidas como titular na Serie A e participou de apenas um jogo no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Recentemente, o meio-campista enfrentou problemas disciplinares com a Juventus ao não se apresentar no primeiro dia de pré-temporada. Com o futuro indefinido na Itália, ele volta a ser especulado por clubes da Premier League.

Douglas Luiz foi revelado pelo Vasco e se transferiu para o Manchester City em 2017, sendo posteriormente emprestado ao Girona, da Espanha. Foi no Aston Villa, porém, que se firmou, somando 204 partidas e sendo peça-chave na campanha que levou o time à quarta colocação na Premier League em 2023/24.

Até o momento, o Nottingham Forest contratou três reforços nesta janela: Dan Ndoye (Bologna), Igor Jesus e Jair Cunha (ambos do Botafogo). No entanto, ainda não trouxe nenhum substituto para Danilo e Lewis O'Brien, que foram vendidos para Botafogo e Wrexham, respectivamente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.