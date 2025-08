O primeiro dos dois amistosos entre Liverpool e Athletic Bilbao nesta segunda-feira (4) foi vencido pelos Reds. A equipe de Arne Slot goleou os bascos por 4 a 1, com gols de Ngumoha, Darwin Núñez, Padilla (contra) e Harvey Elliott - Guruzeta descontou; com outra porção de jogadores, o confronto volta a acontecer às 16h.

A tarde em Anfield ficou marcada por homenagens a Diogo Jota, jogador do clube que faleceu há um mês em acidente de carro junto ao irmão, André Silva. Muitos aplausos, flores e homenagens foram dedicadas ao atacante português, assim como o tradicional cântico da torcida, "You'll Never Walk Alone".

⚽ Liverpool 4x1 Bilbao: como foi o jogo?

Em campo, o triunfo começou a ser construído ainda aos dois minutos de jogo. O jovem Ngumoha, de apenas 16 anos, arrancou com a bola em velocidade, e ao chegar na entrada da área, bateu colocado para superar Padilla. O tento, inclusive, foi semelhante ao marcado pelo mesmo atleta em confronto com o Yokohama F. Marinos, do Japão, na última semana.

Ngumoha comemora gol pelo Liverpool sobre o Bilbao (Foto: Darren Staples/AFP)

Três minutos depois, a coletividade vista por intermédio do time de Slot em 2024/25 voltou a aparecer. Harvey Elliott acionou Ben Doak pelo lado direito; o ponta fez cruzamento na segunda trave, Ngumoha testou para o meio e Darwin Núñez, antecipando Lekue, esticou o pé para bater no canto. Este pode ter sido o último tento do uruguaio com a camisa vermelha, visto que tem conversas avançadas para reforçar o Al-Hilal ainda nesta janela.

No fim da primeira etapa, Doak voltou a aparecer pela direita com perigo. O camisa 50 balançou na frente de Unai Gómez, levou para o fundo e, mesmo sem ângulo, bateu para o meio. A bola não tinha a direção da meta, mas o goleiro Padilla, no susto, acabou empurrando a bola para as redes, registrando o gol contra.

Já aos 14' do segundo tempo, o Liverpool, com diversos jovens em campo, ampliou. Tsimikas, recebendo pela lateral-esquerda, acelerou jogada e acionou Darwin na área. O centroavante, em clássica jogada de pivô, dominou e pisou para Harvey Elliott, que dominou e encheu o pé para superar Padilla. Ainda houve tempo para o Bilbao diminuir: aos 32', Stephenson tentou cortar cruzamento de Louis-Jean em cabeçada, mas errou a direção, e o centroavante Guruzeta complementou para as redes também de cabeça. Louis-Jean ainda apareceu minutos depois para marcar, mas estava impedido.

As duas equipes, dividindo os plantéis, voltam a se enfrentar ainda nesta segunda-feira (4), como processo de preparação física para a temporada 2025/26. A bola rola também em Anfield, às 16h (de Brasília).

