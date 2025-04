Nesta segunda-feira, o Al-Hilal empatou em casa com o Al-Shabab por 2 a 2 no Campeonato Saudita e botou pressão em Jorge Jesus. O time começou perdendo e chegou a virar a partida, mas tomou o empate na segunda etapa. Os gols da partida foram marcados por Daniel Podence, Milinkovic-Savic, Al-Dawsari e Al Shwirekh. Líder da competição, o Al-Ittihad entra em campo às 15h de hoje (21) e pode ampliar a vantagem na liderança para seis pontos se vencer.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jorge Jesus está pressionado no Al-Hilal devido ao rendimento de sua equipe em 2024/2025. A equipe do técnico português foi eliminada nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e está em segundo lugar no Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Al-Hilal e Al-Shabab?

O jogo começou movimentado. Logo aos 4 minutos, o artilheiro Mitrovic cabeceou com perigo após cruzamento da direita. Aos 6, Daniel Podence cortou e chutou de fora da área para fazer um golaço e abrir o placar para o Al-Shabab. Aos 15, Bonnaventura quase ampliou para os visitantes, mas Bono fez uma defesaça e evitou o viés para o Al-Hilal.

Aos 30, Renan Lodi roubou a bola e achou Al-Dawsari, que serviu Milinkovic-Savic invadindo a grande área para empatar o jogo para o time de Jorge Jesus. Aos 41, Ferreira Carrasco levou perigo aos mandantes ao arriscar chute de fora da área, mas Bono defendeu mais uma vez. No final do primeiro tempo, Malcom achou Mitrovic dentro da área, que girou e chutou com perigo para fora.

continua após a publicidade

Milinkovic Savic comemora o gol do Al-Hilal contra o Al-Shabab (Foto: Reproução)

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Malcom achou um belo passe para Al-Dawsari virar o placar para o Al-Hilal. Depois do gol, o jogo esfriou. Aos 20 da segunda etapa, Hamdallah completou cruzamento vindo da direita e quase empatou o jogo para o Al-Shabab.

Aos 23, Al Shwirekh subiu sozinho em escanteio e cabeceou para o fundo das redes para empatar o jogo para os visitantes. Falha de marcação da defesa de Jorge Jesus. No lance seguinte, Milinkovic-Savic quase marcou para o Al-Hilal em cabeceio. Após gol anulado por impedimento do Al-Shabab, Jorge Jesus tirou Cancelo, que saiu irritado para o banco de reservas. Aos 37, Camara perdeu chance incrível para virar o jogo para o Al-Shabab, mas chutou para fora. Aos 45, Mitrovic cabeceou na trave e quase fez o gol da vitória para os mandantes. Logo na sequência, Malcom saiu cara a cara com o goleiro mas desperdiçou a oportunidade.

O que vem por aí?

O Al-Hilal volta a campo nesta sexta-feira (25) para enfrentar o Gwangju, da Coreia do Sul, em partida válida pelas quartas de final da Champions League Asiática. Por outro lado, o Al-Shabab só volta a jogar no dia primeiro de maio, fora de casa contra o Al Fateh pelo Campeonato Saudita.