Vencedor da Bola de Ouro, Figo dá conselho a Vini Jr

Em entrevista concedida ao jornal 'Marca', da Espanha, Figo deu conselho a Vini Jr após ele não comemorar o gol contra o Athletic Bilbao no Bernabéu (que acabou anulado). O Real Madrid venceu o Bilbao por 1 a 0 com golaço salvador de Federico Valverde, que possibilitou os merengues de continuarem na briga pelo título espanhol.

O vencedor da Bola de Ouro no ano de 2000 não poupou palavras ao responder pergunta sobre Vini Jr. Mesmo sem ter visto o lance, o português afirmou que "Nunca é bom estar em conflito com a sua torcida. O que você quer é que te apoiem, que você jogue bem e que as pessoas estejam felizes."

Figo sugeriu que Vinicius deveria buscar o apoio da arquibancada do Bernabéu em vez de entrar em confronto direto com os torcedores merengues. O português destacou a importância da relação entre jogador e torcida, destacando que "as outras torcidas não importam tanto, mas a sua... você quer que gostem de você".

Vini Jr na temporada

Na temporada atual, Vini Jr tem 20 gols e 14 assistências. O brasileiro começou bem a temporada junto a Mbappé, Rodrygo e Bellingham, sendo campeão da Supercopa da Uefa frente à Atalanta por 2 a 0 - jogo no qual ele deu assistência. O Real Madrid, contudo, foi mal na fase de liga da Champions League e teve que jogar a repescagem. Após avançar até as quartas de final, o time foi eliminado pelo Arsenal após perder por 3 a 0 em Londres e 2 a 1 em casa.

Vini Jr disputa bola com adversários em Real Madrid x Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Em La Liga, o Real Madrid segue na luta pelo título espanhol, estando em segundo lugar com 69 pontos - quatro a menos que o Barcelona. Os clubes se enfrentam neste sábado (26) para disputar a final da Copa do Rei, jogo no qual Vini Jr pode colocar em prática os conselhos de Figo.