Neymar opina sobre chegada de Depay ao Corinthians e manda recado ao holandês

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:46 • Redação do Lance!

Neymar Jr, atacante do Al-Hilal, aproveitou o clima de euforia com a chegada de Memphis Depay ao Corinthians para mandar um recado ao holandês. Em postagem nos stories do Instagram, o astro brasileiro opinou sobre a magnitude da contratação que fez o Timão, e se dirigiu a Depay para dar as boas-vindas.

Em processo de recuperação de lesão no joelho, Neymar utilizou a conta na rede social para repostar o anúncio que o Corinthians fez para o atleta. Confira:

Neymar manda recado a Depay

-Bem-vindo ao Brasil, irmão. Aproveite o meu país - afirmou Neymar, em inglês.

-Muito foda esse cara ir jogar no Brasil.. que venham mais e mais craques desse nível pro futebol brasileiro - finalizou.

Memphis Depay foi apresentado à torcida na última quarta (11), minutos antes da partida contra o Juventude, que garantiu a classificação do Timão à semifinal da Copa do Brasil.

O jogador entrou no gramado ao lado do presidente do clube, Augusto Melo, e do executivo de futebol, Fabinho Soldado. Durante a apresentação, foi revelado o número da camisa que o holandês usará no Timão: 94, em referência ao ano de seu nascimento (1994).

Após a apresentação, houve uma queima de fogos no estádio, enquanto torcedores aplaudiam o reforço e cantavam o nome de Depay. Do lado de fora da Arena, os telões também davam as "boas-vindas" ao jogador.