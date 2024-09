Próximo de comprar novo clube, John Textor tem fala inusitada: ‘É como ser presidente dos EUA’

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 11:29 • Redação do Lance!

John Textor, dono da SAF do Botafogo, realizou uma comparação curiosa sobre o futuro de sua carteira de clubes. Na esperança de concluir a operação de compra do Everton, da Inglaterra, por recursos próprios, e não por meio da Eagle Football Holdings, o dirigente afirmou em entrevista que gerir o clube seria comparável ao cargo de presidente dos Estados Unidos.

-Ninguém acorda e pensa: "vou comprar o Everton". Se você decide que o futebol é o que você quer na vida e alguém pergunta se você quer se tornar dono do Everton, é como alguém perguntar se você quer ser presidente dos EUA. É claro que você quer. Nunca pensei nisso, como se fosse olhar para a Casa Branca pensando que viveria lá algum dia. No momento em que fica disponível, não estou apenas interessado mas também espero que possamos fechar. Seria uma honra - afirmou Textor à Sky Sports

O empresário corre contra o tempo pela aquisição dos Toffes, visto que o acordo de exclusividade encerra no dia 30 de novembro. Textor ainda possui participação nas ações do Crystal Palace, porém, em completa ruptura com os outros sócios, deve deixar o cargo de acionista em um futuro muito breve - o plano, inclusive, faz parte do processo de compra do Everton.

Depois de falhar na tentativa de se tornar sócio majoritário nos Eagles, Textor planeja vender sua participação para comprar outra equipe no futebol inglês. De acordo com as próprias palavras, o processo está nos passos finais.

-Tem uma espécie de Muralha da China entre mim como dono do Crystal Palace e o que eu realmente tenho permissão de saber como um possível dono de outro time na mesma divisão. Mas acho que estamos desenvolvendo soluções para essa lacuna de informação e estamos na última uma ou duas semanas de saber quem será o comprador.

