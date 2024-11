Ajax voltará a usar escudo clássico na próxima temporada após 34 anos

O Ajax voltará a usar escudo clássico na próxima temporada, 34 anos depois de substituí-lo por uma versão mais moderna. A mudança faz parte do aniversário do clube, que será comemorado na próxima temporada.

No dia 18 de março de 2025, o Ajax completará 125 anos de existência. Assim, o clube prometeu voltar a usar o emblema clássico a partir da temporada 2025/26, que só começa em agosto do ano que vem. Essa é uma das muitas ações que o Ajax terá em suas celebrações de aniversário.

O Ajax justificou a retomada do escudo como uma forma de manter as raízes do clube, o que também passa por sua filosofia de futebol. O retorno do clássico será celebrado neste domingo (17), durante um jogo amistoso contra o Real Madrid, na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã, entre lendas dos dois gigantes europeus.

Nas redes sociais, os fãs de futebol dividiram opiniões sobre a novidade no emblema do clube holandês. Confira abaixo ⬇️

