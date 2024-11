Inglaterra pode voltar à elite do futebol europeu após ano na ‘segunda divisão’

A Inglaterra pode voltar ao topo do futebol europeu novamente neste domingo (17), em partida contra a Irlanda, pela 6ª rodada do grupo 2 da Liga B da Liga das Nações. A seleção busca o acesso para a Liga A, a primeira divisão do torneio continental.

Na quinta-feira (14, a Inglaterra venceu a Grécia por 3 a 0, em Atenas, pela 5ª rodada do grupo 2 da Liga B da Liga das Nações. Os gols foram marcados por Curtis Jones, Vlachodimos (GC) e Watkins.

Com o resultado, o English Team assumiram a liderança do grupo, com 12 pontos e saldo de 8 gols. A Grécia, por sua vez, caiu para o 2º lugar, com o mesmo número de pontos do líder, mas com saldo de cinco gols. Na Liga B, o primeiro de cada grupo sobe direto para a Liga A, enquanto o segundo colocado terá que jogar um playoffs contra um dos rebaixados da elite.

Internamente, o clima pré-Data Fifa não era um dos melhoresno país. Harry Kane, capitão da Inglaterra, fez duras cobranças a companheiros de seleção antes dos jogos. O atacante não gostou da recusa de oito jogadores, que se negaram a entrar em campo na paralisação para a Liga das Nações.

Lee Carsley, técnico interino dos Três Leões, comandará a equipe em seu último compromisso, já que Thomas Tuchel assumirá o cargo em janeiro de forma efetiva. Porém, antes dos jogos, precisou cortar os seguintes atletas de sua relação:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Cole Palmer (Chelsea) Phil Foden (Manchester City) Jack Grealish (Manchester City) Bukayo Saka (Arsenal) Declan Rice (Arsenal) Aaron Ramsdale (Southampton) Levi Colwill (Chelsea)

Para a reposição dos oito jogadores, nomes como Jarrod Bowen (West Ham), Jarrad Branthwaite (Everton) e Valentino Livramento (Newcastle) receberam oportunidades e estão integrados ao elenco.

Convocação da Inglaterra para a Liga das Nações

GOLEIROS

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Burnley)

DEFENSORES

Marc Guehi (Crystal Palace)

Tino Livramento (Newcastle)

Lewis Hall (Newcastle)

Taylor Harwood-Bellis (Southampton)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Jarrad Branthwaite (Everton)

Rico Lewis (Manchester City)

Kyle Walker (Manchester City)

MEIAS

Jude Bellingham (Real Madrid)

Conor Gallagher (Atlético de Madrid)

Morgan Gibbs-White (Inglaterra)

Angel Gomes (Lille)

Curtis Jones (Liverpool)

ATACANTES

Anthony Gordon (Newcastle)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Jarrod Bowen (West Ham)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Noni Madueke (Chelsea)

Dominic Solanke (Tottenham)

Ollie Watkins (Aston Villa)

