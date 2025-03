Ainda Estou Aqui: os técnicos mais longevos do futebol europeu

A cultura brasileira para mudanças de comando de uma equipe é oposta à usada na Europa. Se no Brasil um treinador é demitido por atuações ruins em pouco tempo, no futebol europeu um técnico consegue se manter no cargo mesmo com oscilações, como é o caso de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City, que integram a lista de técnicos mais longevos do futebol.

Em comparação ao futebol brasileiro, o técnico mais longevo é Abel Ferreira, do Palmeiras, que comanda o clube há mais de quatro anos. Juan Vojvoda, do Fortaleza, aparece na sequência com mais de 3 anos à frente da equipe. Entre os dois comandantes da Série A está Jorge Luiz Castilho, que treina o Maringá há mais de 3 anos.

Simone está à frente do Atlético de Madrid há mais de 13 anos. Ele chegou ao clube em 2011 e segue como técnico do time, mesmo não tendo atuações lineares e sem conquistar títulos em todas as temporadas. No entanto, ele não é o técnico mais antigo a estar à frente de um clube na Europa.

O alemão Frank Schmidt está há mais de 17 anos no comando do Heidenheim, clube que atua na Bundesliga. Ele ajudou o time a chegar à primeira divisão do futebol alemão e também a garantir uma vaga na Conference League. Foi a primeira vez que a equipe disputou uma competição continental.

Além deles, nomes como Pep Guardiola, do Manchester City, Gian Piero Gasperini, da Atalanta, e Thomas Frank, do Brentford, completam a lista dos técnicos que estão no mesmo clube por mais tempo.

Técnicos do futebol europeu

Frank Schmidt - Heidenheim - 17 anos e 5 meses (2007 - 2025) Diego Simeone - Atlético de Madrid - 13 anos e 2 meses (2011 - 2025) Pep Guardiola - Manchester City - 8 anos e 7 meses (2016 - 2025) Gian Piero Gasperini - Atalanta - 8 anos e 7 meses (2016 - 2025) Thomas Frank - Brentford - 6 anos e 4 meses (2018 - 2022)

Técnicos do futebol brasileiro

Abel Ferreira - Palmeiras - 4 anos e 1 mês (2020 - 2025) Jorge Luiz Castilho - Maringá - 3 anos e 11 meses (2021 - 2025) Juan Vojvoda - Fortaleza - 3 anos e 10 meses (2021 - 2025) Eduardo Baptista - Novorizontino - 2 anos e 4 meses (2022 - 2025) Rogério Ceni - Bahia - 1 ano e 6 meses (2024 - 2025)

Guardiola critica troca de técnicos no Brasil

À frente do time inglês, Guardiola vive momentos de tensão devido aos recentes resultados. No entanto, a diretoria não cogita, por ora, a mudança no comando, principalmente por causa de todo o trabalho feito no City.

O espanhol, inclusive, criticou a forma usada no Brasil para as demissões. Ele relembrou que não conquistou títulos em seu primeiro ano no City, porém conseguiu colocar sua identidade na equipe, o que construiu a trajetória vitoriosa do clube nos anos seguintes.

- Não sei a razão pela qual isso acontece (demissões de treinadores no Brasil), mas os clubes também precisam pensar que, quando vivem uma temporada com três ou quatro treinadores diferentes, o problema é quem escolheu esses treinadores. Então deveriam demitir os dirigentes que escolheram esses treinadores - disse o comandante em entrevista à "TNT Sports".

- Quando se escolhe um treinador, deve-se saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão, porque vê que, com esse técnico e com as ideias que ele tem, coincide com a sua forma de gestão, com os jogadores que tem nesse momento, que a ideia pode funcionar. Se depois você vê que ele não trabalha, que é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado ele. É preciso saber a razão da contratação. É impossível. No meu primeiro ano, eu não ganhei. Se tivessem me demitido, não teríamos vivido os oito anos como vivemos. E agora não me demitiram nesta temporada porque ganhamos muito no passado.