Com estrelas apagadas, o Real Madrid perdeu de virada para o Real Betis por 2 a 1, em duelo válido pela 26ª rodada de La Liga, no sábado (1). Técnico merengue, Carlo Ancelotti reconheceu que a partida foi atípica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista pós-jogo, Ancelotti condenou a postura do Real Madrid e disse que o resultado é um alerta o jogo contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League.

continua após a publicidade

— Se jogarmos assim, não venceremos na terça-feira. Está bem claro. Espero que isso nos acorde. Que isso sirva de lição para a próxima partida. Parecia que, antigamente, éramos organizados, compactos, mas hoje não conseguimos fazer isso — disse o treinador.

— Estamos perdendo a liga. Sim, é um golpe duro e temos que reagir. Perder nesta altura do campeonato é muito caro, porque todos os times estão correndo — completou o italiano.

continua após a publicidade

Real Betis 2x1 Real Madrid

O primeiro tempo começou com o Real Madrid sendo totalmente dominante. O clube soube trabalhar com a bola, preencheu espaços e foi absoluto, mesmo sem finalizar. Aos 11 minutos, em jogada trabalhada, Mbappé tocou e deixou Ferland Mendy sozinho no mano a mano contra o goleiro. O lateral, no entanto, não finalizou e tocou para a área, onde Brahim Diáz chegou e finalizou com facilidade, assim abrindo o placar.

Entretanto, apesar de ter o jogo controlado, o Real Madrid relaxou e levou o empate. O gol saiu do jogador brasilo-norte-americano Johnny. Em escanteio, Isco cruzou e nenhum defensor dos Los Blancos subiu. A bola sobrou para o ex-jogador do Internacional que cabeceou sem muitas dificuldades. A bola ainda tocou em Courtois antes de entrar no fundo do gol.

No segundo tempo, o Real Madrid entrou totalmente fora de sintonia. O clube parecia perdido e não conseguia sair para o campo de ataque. Diante disso, o Real Betis aproveitou e dominou a segunda etapa. Aos nove minutos, o placar foi alterado com um gol de pênalti cobrado por Isco, fazendo valer a "Lei do Ex".

O Real Madrid tentou, mas não conseguiu reagir. No segundo tempo, o time só finalizou uma vez ao gol. E a partir do gol feito pelo Isco, Real Betis se defendeu bem e contou com a falta de capricho dos merengues para consolidar a vitória.

➡️ Venda de Vitor Roque garante renovação de Yamal com o Barcelona; entenda

Na tabela do Campeonato Espanhol 2024/25, o Real foi ultrapassado pelo Atlético de Madrid após vitória colchonera contra o Athletic Bilbao por 1 a 0. O time de Diego Simeone chegou aos 56 pontos, dois à frente do rival.