Oscar 2025: Indicados torcem para times cariocas e paulistas

A cerimônia do Oscar será realizada neste domingo. A maior premiação de cinema mundial será realizada em Los Angeles, e o Brasil é um dos favoritos a levar estatuetas pelo filme "Ainda Estou Aqui". No entanto, além da torcida brasileira, há a dúvida sobre os times dos indicados.

continua após a publicidade

Fernanda Torres, Selton Mello e o próprio diretor nunca esconderam a paixão por clubes de futebol. A revelação dos times trouxe ainda identificação de torcedores e fãs dos filmes, que estão vivendo um clima de Copa do Mundo antes do anúncio do resultado.

A produção brasileira está indicada em três categorias - melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz - e é uma das favoritas deste domingo. Para aquecer a cerimônica, o Lance! reuniu os times dos indicados ao Oscar do Brasil e uma breve apresentação de cada um deles. revela os times dos indicados ao Oscar,

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernanda Torres divide paixão no clássico fla-flu

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, concorre neste domingo ao prêmio de melhor atriz no Oscar 2025. Além do cinema e do teatro, Fernanda Torres tem paixão pelo esporte, com coração dividido entre Flamengo e Fluminense. A atriz nasceu torcedora do Fluminense, mas ao longo da vida acabou "virando casaca" e passou a torcer para o rival rubro-negro. Contudo, ela nunca escondeu a identificação com os dois clubes.

Em 2008, durante a final da Libertadores entre Fluminense e LDU, a atriz declarou ser torcedora do clube tricolor. Segundo ela, os filhos e todos os familiares são torcedores do time das Laranjeiras, e por isso, não fazia sentido deixar de torcer por ele naquela ocasião.

continua após a publicidade

- Virei rubro-negra, mas hoje sou de novo tricolor em homenagem ao meu povo, pois nasci Fluminense, e à toda minha família, meus pais (Fernando Torres e Fernanda Montenegro), meu filho e todos os que estão à minha volta. Hoje, sou Fluzão e vamos ganhar - disse a atriz na época em entrevista ao site "Ge".

➡️Oscar 2025: Brasil vive clima de Copa do Mundo com Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’

Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles na cerimonia do Globo de Ouro em 2025. (Foto: Reprodução)

Selton Mello é são-paulino roxo

O ator Selton Mello, de 52 anos, interpretou Rubens Paiva em “Ainda estou aqui”, filme indicado na categoria de melhor filme e melhor filme internacional. O indicado não esconde o amor pelo tricolor paulista. Uma das emblemáticas vezes que o ator demonstrou publicamente seu amor pelo São Paulo, foi após a conquista do título da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, em 2023.

Selton provocou rubro-negros em seu feed no Instagram e postou um reels com o trecho da música 'choro', do Fábio Jr., cantando sobre ''uma tristeza tão grande'' enquanto passam imagens de torcedores do Flamengo. O vídeo se alterna com momentos do São Paulo e, nesse momento, o hino do tricolor é tocado ao fundo. Ele também compartilhou um story se rendendo ao técnico Dorival Júnior: 'Estamos Dorivalizados. Obrigado'.

Walter Salles é nome conhecido no Botafogo

Walter Salles, de 68 anos, é um produtor e diretor brasileiro, com grande relevância internacional, responsável pela direção do filme indicado ao Oscar. Salles é um dos irmãos Moreira Salles, bem conhecidos pelos alvinegros cariocas.

Salles é botafoguense de coração e já teve uma relação muito próxima com diretores do clube. Durante os anos sombrios do Botafogo, antes da SAF, os irmãos Moreira Salles eram uma das esperanças para a volta por cima financeira do time de General. Em 2019, os Salles chegaram a contrataram uma empresa para realizar um estudo financeiro do clube, mas a intenção nunca foi assumir a gestão.