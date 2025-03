Web reage após expulsão de zagueiro da Sociedad: ‘Ajudando o Barcelona’

O primeiro tempo do duelo entre Barcelona e Real Sociedad, pela 26 rodada da La Liga, foi marcado pela expulsão do zagueiro Elustondo, aos 16 minutos. Consequentemente, o Barça foi para cima e marcou dois gols na sequência. A internet não perdoou a decisão do árbitro e se manifestou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja o que foi dito pela web no X (antigo Twitter):

Tweets

Jogadores do Barcelona comemorando gol (Foto: Josep LAGO / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional