Assista a Shamrock Rovers x PAOK pela Europa League ao vivo aqui no Lance!

28/08/2024

Shamrock Rovers, da Irlanda, e PAOK, da Grécia, duelam pelo jogo de volta dos play-offs da Europa League nesta quinta-feira (29), às 16h (horário de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente, e você confere as emoções do duelo aqui no Lance!. Clique acima e assista! Na hora do jogo, é só clicar no vídeo acima e assistir!

⚽ COMO CHEGAM OS TIMES?

Com quatro gols de vantagem no placar agregado, o PAOK é o grande favorito para conquistar a vaga na fase seguinte. Além da tranquilidade conquistada na partida de ida, o time grego não é derrotado há três jogos e chega de vitória por 2 a 0 contra o Panetolikos, pela liga grega. Grande nome do resultado na semana passada, Taison foi poupado e só entrou no segundo tempo de jogo.

Do lado irlandês do confronto, o momento é de instabilidade: o Shamrock Rovers chega de empate por 1 a 1 na liga nacional e tem apenas uma vitória desde o início do mês.

Gol de Taison pelo PAOK na Europa League. (Foto: Reprodução)

⚔️ OUTROS CONFRONTOS (PLACAR DA IDA)

⚽ LASK-AUT x FCSB-ROM (1x1)

⚽ RFS-LET x APOEL-CHI (2x1)

⚽ Molde-NOR x Elfsborg-SUE (0x1)

⚽ Viktoria Plzen-CHE x Hearts-ESC (1x0)

⚽ Jagiellonia-POL x Ajax-HOL (0x4)

⚽ Ludogorets-BUL x Petroclub-MOL (4x0)

⚽ M. Tel-Aviv-ISR x TSC-SER (3x0)

⚽ Lugano-SUI x Besiktas-TUR (3x3)

⚽ Dinamo Minsk-BIE x Anderlecht-BEL (0x1)

⚽ Ferencvaros-HUN x Borac-BOS (0x0)

⚽ Braga-POR x SK Rapid-AUS (2x1)