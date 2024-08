Lance! transmite ao vivo o duelo Ajax x Jagiellonia, nesta quinta (29), pela Europa League

Ajax goleou por 4 a 1 na partida de ida com três gols de Chuba Akpom







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 15:04 • Rio de Janeiro

Dando continuidade às transmissões que adquiriu para o Brasil de jogos da UEFA Europa League, o Lance! vai exibir com exclusividade, nesta quinta-feira (29), às 15h (de Brasília), a partida de volta entre Ajax e Jagiellonia Bialystok, pela fase de play-offs da competição, direto da Arena Johan Cruijff, em Amsterdã. Assim como no jogo de ida, o duelo será narrado por Marcelo Ferrantini, com Tiago Biasoli nos comentários.

▶️ Gerações históricas e influência mundial: conheça a história do Ajax

▶️ Conheça o Jagiellonia Bialystok, campeão da Polônia

Na quinta-feira passada (22), a tradicional equipe holandesa venceu de virada por 4 a 1, com direito a três gols do atacante Chuba Akpom, no estádio Municipal de Bialystok, na Polônia. Com isso, a vantagem do Ajax permite que o time possa perder por até por dois gols de diferença que garante a classificação. O Jagiellonia tem que golear por quatro gols para avançar. Se vencer por três, leva a decisão para prorrogação, e persistindo a igualdade na soma dos resultados, para as cobranças de pênaltis.

Além da Europa League, nesta semana será a vez de o Lance! exibir com exclusividade para o Brasil mais duas partidas da UEFA Conference League: o Gent, da Bélgica, recebe o FK Partisan, da Sérvia, nesta quarta (28), às 13h (de Brasília); e a Fiorentina, da Itália, vai à Hungria encarar o Puskas Akademia na quinta-feira (29), às 16h (de Brasília).