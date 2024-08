Assista a Ajax x Jagiellonia pela Europa League ao vivo aqui no Lance!

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 17:50 • Amsterdã (HOL)

Ajax e Jagiellonia duelam pelo jogo de volta dos play-offs da Europa League nesta quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente, e você confere as emoções do duelo aqui no Lance!. Clique acima e assista! Na hora do jogo, é só clicar no vídeo acima e assistir!

⚽ COMO CHEGAM OS TIMES?

Após vencer por 4 a 1 na Polônia, o Ajax chega à partida de forma muito confiante. Com um hat-trick de Chuba Akpom e ótima atuação do jovem Mika Godts, os holandeses superaram o susto aos cinco minutos de jogo e viraram a partida fora de casa. E vale dizer: cabia mais. Foram 17 chutes a gol, sendo dez na meta, contra seis dos anfitriões.

Além disso, a equipe comandada por Farioli não entrou em campo desde a última quarta-feira e está descansada para o confronto. Ao contrário do Jagiellonia, que perdeu no último domingo (25), diante do Katowice, por 3 a 1, pelo campeonato polonês. Aliás, o time chega de cinco derrotas consecutivas.

A situação não é das mais favoráveis, é verdade, porém, o duelo vale vaga na próxima fase da Europa League e o Jagiellonia deve partir para o ataque mesmo fora de casa.

Chuba Akpom fez hat-trick pelo Ajax na Europa League. (Foto: Reprodução)

⚔️ OUTROS CONFRONTOS (PLACAR DA IDA)

⚽ LASK-AUT x FCSB-ROM (1x1)

⚽ RFS-LET x APOEL-CHI (2x1)

⚽ Molde-NOR x Elfsborg-SUE (0x1)

⚽ Viktoria Plzen-CHE x Hearts-ESC (1x0)

⚽ PAOK-GRE x Shamrock Rovers-IRL (4x0)

⚽ Ludogorets-BUL x Petroclub-MOL (4x0)

⚽ M. Tel-Aviv-ISR x TSC-SER (3x0)

⚽ Lugano-SUI x Besiktas-TUR (3x3)

⚽ Dinamo Minsk-BIE x Anderlecht-BEL (0x1)

⚽ Ferencvaros-HUN x Borac-BOS (0x0)

⚽ Braga-POR x SK Rapid-AUS (2x1)