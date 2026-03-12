O atacante Gabriel Pec, revelado pelo Vasco da Gama, viveu uma noite histórica nesta quarta-feira (11) em Los Angeles. O brasileiro marcou três gols na vitória do LA Galaxy por 3 a 0 sobre o Mount Pleasant, pela Champions Cup da Concacaf, registrando o primeiro hat-trick de sua carreira profissional e alcançando a expressiva marca de 100 participações diretas em gols na carreira.

A atuação de gala aconteceu apenas quatro dias depois de Pec ter sido expulso na derrota do Galaxy para o Colorado Rapids, pela Major League Soccer. O camisa 11 mostrou poder de recuperação e comandou a goleada da equipe californiana com gols aos seis, 44 e 50 minutos do segundo tempo.

O primeiro gol saiu aos seis minutos da etapa inicial. Mauricio Cuevas venceu a marcação pela linha de fundo e cruzou para Pec finalizar de pé esquerdo no canto. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Miki Yamane fez o passe para o brasileiro marcar novamente, também com a perna esquerda. O hat-trick foi completado aos 50 minutos do segundo tempo, quando João Klauss fez o passe e Pec desviou para as redes.

Gabriel Pec alcança números expressivos na carreira

Com os três gols desta quarta, Gabriel Pec chegou a 100 participações diretas em gols somando passagens por Vasco e LA Galaxy. Pelo clube norte-americano, o atacante já disputou 87 partidas, com 34 gols marcados e seis assistências, totalizando 40 participações diretas.

O brasileiro vive grande fase na temporada 2026. Nos últimos três jogos, Pec participou diretamente de cinco gols, com três bolas na rede e duas assistências, confirmando seu protagonismo no ataque do Galaxy. O momento contrasta com a rápida recuperação após a expulsão no fim de semana, mostrando maturidade do jogador de 25 anos.

Pelo Vasco, Pec construiu sua trajetória de 2019 a 2023, somando 115 jogos, 14 gols e 15 assistências. Foi negociado com o LA Galaxy em janeiro de 2024 por cerca de 9,3 milhões de euros.

Gabriel Pec comemorando hat-trick (Foto: Divulgação/LA Galaxy)

Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions Cup da Concacaf, o LA Galaxy abriu grande vantagem para o duelo de volta, marcado para 19 de março, em Kingston, na Jamaica. O Galaxy dominou a partida e terminou com 12 finalizações no alvo contra apenas uma do Mount Pleasant.

O vencedor do confronto enfrentará San Diego FC ou Toluca FC nas quartas de final da competição continental. Antes disso, Pec volta a campo pelo campeonato nacional no sábado (14), quando o Galaxy recebe o Sporting Kansas City pela MLS.

