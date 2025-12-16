menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Adversários do Flamengo e Espanha: veja todos os vencedores do Fifa The Best de 2025

Premiação acontecerá em Doha, no Catar, na véspera da decisão do Intercontinental

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
11:02
Atualizado há 11 minutos
Fifa The Best
imagem cameraFifa The Best foi criado pela entidade em 2016 (Foto: Divulgação/Fifa)
O dia 16 de dezembro assume relevância especial no calendário do futebol mundial com a realização da cerimônia do prêmio Fifa The Best 2025, que consagra os melhores jogadores do ano nas categorias feminina e masculina. A edição deste ano ocorre em Doha, no Catar, na véspera da final do Intercontinental entre PSG e Flamengo na capital. A cerimônia começou às 14h (de Brasília), com os prêmios anunciados ao longo do dia, e o Lance! detalha os vencedores.

Fifa The Best 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🏆 Melhor jogador do futebol masculino
Venecedor: Ousmane Dembélé (PSG/França)

🏆 Melhor jogadora do futebol feminino
Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino
Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino
Escalação: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alexia Russo.

🏆 Melhor técnico do futebol masculino
Vencedor: Luis Enrique (PSG)

🏆 Melhor técnica do futebol feminino
Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)

🏆 Prêmio Puskás: gol mais bonito do futebol masculino
Vencedor: Santiago Montiel (Independiente, da Argentina) 🔴🔴

🏆 Prêmio Marta: gol mais bonito do futebol feminino
Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres, do México) 🟡🔵

🏆 Melhor goleiro do futebol masculino
Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchestert City/Itália) 🧤

🏆 Melhor goleiro do futebol feminino
Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea) 🧤

🏆 Prêmio do Fair Play
Vencedor: Dr. Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg, da Alemanha)

❓: O profissional é integrante da equipe médica de um clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magdeburg durante uma partida da Bundesliga 2, a segunda divisão do futebol da Alemanha.

🏆 Prêmio de torcida do ano
Vencedor: Zakho SC (Iraque)

❓: Antes de uma partida contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho lançou milhares de brinquedos infantis no gramado, que posteriormente foram recolhidos e doados a crianças necessitadas no país.

Critérios do The Best 🔢

A votação do prêmio The Best da Fifa ocorre em duas etapas: inicialmente, um comitê composto por nomes de destaque do futebol mundial seleciona os dez finalistas e, a partir dessa relação, tem início o processo que define o vencedor, cujo resultado é determinado por quatro grupos com peso igual de 25% — técnicos e capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação e o público em geral —, cabendo a cada votante apontar três jogadores em ordem de preferência, com atribuição de cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro

Ao fim da apuração, o atleta com maior pontuação é declarado vencedor, e, em caso de empate, o critério inicial considera o número de votos em primeiro lugar concedidos por técnicos, capitães e jornalistas, seguido, se necessário, pela quantidade de indicações como segundo colocado, com divisão do prêmio caso a igualdade persista.

Para a edição de 2025, a Fifa estabelece como período de avaliação o intervalo entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, enquanto a votação popular ocorre no site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também define seu top 3, e o comitê responsável pela escolha dos finalistas reúne ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.

Brasileiros na premiação 🟢🟡

O atacante Raphinha, do Barcelona, era o único brasileiro entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. Além da categoria principal, atletas do país figuram na concorrência para a seleção da temporada: entre os goleiros, aparecem Alisson, do Liverpool; Fábio, do Fluminense; Weverton, do Palmeiras; e John, do Botafogo. No setor defensivo, os indicados são Thiago Silva, do Fluminense; Marquinhos, do PSG; e Gabriel Magalhães, do Arsenal. No ataque, concorrem João Pedro, do Chelsea; Raphinha, do Barcelona; e Luiz Henrique, do Botafogo.

Indicados ⚽

Melhor jogador masculino 👨

  1. Ousmane Dembélé (FRA) – PSG
  2. Achraf Hakimi (MAR) – PSG
  3. Harry Kane (ING) – Bayern de Munique
  4. Kylian Mbappé (FRA) – Real Madrid
  5. Nuno Mendes (POR) – PSG
  6. Cole Palmer (ING) – Chelsea
  7. Pedri (ESP) – Barcelona
  8. Raphinha (BRA) – Barcelona
  9. Mohamed Salah (EGI) – Liverpool
  10. Vitinha (POR) – PSG
  11. Lamine Yamal (ESP) – Barcelona

Melhor jogador feminino 👩

  • Nathalie Bjorn (SUE) – Chelsea
  • Sandy Baltimore (FRA) – Chelsea
  • Temwa Chawinga (MWI) – Kansas City Current
  • Aitana Bonmatí (ESP) – Barcelona
  • Lucy Bronze (ING) – Chelsea
  • Mariona Caldentey (ESP) – Arsenal
  • Lindsey Heaps (EUA) – Lyon
  • Diani Kadidiatou (FRA) – Lyon
  • Melchie Dumornay (HAI) – Lyon
  • Patri Guijarro (ESP) – Barcelona
  • Ewa Pajor (POL) – Barcelona
  • Chloe Kelly (ING) – Manchester City/Arsenal
  • Leah Williamson (ING) – Arsenal
  • Alexia Putellas (ESP) – Barcelona
  • Claudia Pina (ESP) – Barcelona
  • Lauren James (ING) – Chelsea
  • Alessia Russo (ING) – Arsenal

Treinador - futebol masculino 🧢

  1. Javier Aguirre (MEX) – México
  2. Mikel Arteta (ESP) – Arsenal
  3. Luis Enrique (ESP) – PSG
  4. Hansi Flick (ALE) – Barcelona
  5. Enzo Maresca (ITA) – Chelsea
  6. Roberto Martínez (ESP) – Portugal
  7. Arne Slot (HOL) – Liverpool

Treinador - futebol feminino 🧢

  • Sonia Bompastor (FRA) – Chelsea
  • Jonatan Giráldez (ESP) – Lyon
  • Seb Hines (ING) – Orlando Pride
  • Renee Slegers (HOL) – Arsenal
  • Sarina Wiegman (HOL) – Inglaterra
Troféu de melhor jogador do mundo do Fifa The Best (Foto: Divulgação/Fifa)
