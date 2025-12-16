O dia 16 de dezembro assume relevância especial no calendário do futebol mundial com a realização da cerimônia do prêmio Fifa The Best 2025, que consagra os melhores jogadores do ano nas categorias feminina e masculina. A edição deste ano ocorre em Doha, no Catar, na véspera da final do Intercontinental entre PSG e Flamengo na capital. A cerimônia começou às 14h (de Brasília), com os prêmios anunciados ao longo do dia, e o Lance! detalha os vencedores.

Fifa The Best 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🏆 Melhor jogador do futebol masculino

Venecedor: Ousmane Dembélé (PSG/França)

🏆 Melhor jogadora do futebol feminino

Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino

Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino

Escalação: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alexia Russo.

🏆 Melhor técnico do futebol masculino

Vencedor: Luis Enrique (PSG)

🏆 Melhor técnica do futebol feminino

Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)

🏆 Prêmio Puskás: gol mais bonito do futebol masculino

Vencedor: Santiago Montiel (Independiente, da Argentina) 🔴🔴

🏆 Prêmio Marta: gol mais bonito do futebol feminino

Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres, do México) 🟡🔵

🏆 Melhor goleiro do futebol masculino

Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchestert City/Itália) 🧤

🏆 Melhor goleiro do futebol feminino

Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea) 🧤

🏆 Prêmio do Fair Play

Vencedor: Dr. Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg, da Alemanha)

❓: O profissional é integrante da equipe médica de um clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magdeburg durante uma partida da Bundesliga 2, a segunda divisão do futebol da Alemanha.

🏆 Prêmio de torcida do ano

Vencedor: Zakho SC (Iraque)

❓: Antes de uma partida contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho lançou milhares de brinquedos infantis no gramado, que posteriormente foram recolhidos e doados a crianças necessitadas no país.

Critérios do The Best 🔢

A votação do prêmio The Best da Fifa ocorre em duas etapas: inicialmente, um comitê composto por nomes de destaque do futebol mundial seleciona os dez finalistas e, a partir dessa relação, tem início o processo que define o vencedor, cujo resultado é determinado por quatro grupos com peso igual de 25% — técnicos e capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação e o público em geral —, cabendo a cada votante apontar três jogadores em ordem de preferência, com atribuição de cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro

Ao fim da apuração, o atleta com maior pontuação é declarado vencedor, e, em caso de empate, o critério inicial considera o número de votos em primeiro lugar concedidos por técnicos, capitães e jornalistas, seguido, se necessário, pela quantidade de indicações como segundo colocado, com divisão do prêmio caso a igualdade persista.

Para a edição de 2025, a Fifa estabelece como período de avaliação o intervalo entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, enquanto a votação popular ocorre no site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também define seu top 3, e o comitê responsável pela escolha dos finalistas reúne ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.

Brasileiros na premiação 🟢🟡

O atacante Raphinha, do Barcelona, era o único brasileiro entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. Além da categoria principal, atletas do país figuram na concorrência para a seleção da temporada: entre os goleiros, aparecem Alisson, do Liverpool; Fábio, do Fluminense; Weverton, do Palmeiras; e John, do Botafogo. No setor defensivo, os indicados são Thiago Silva, do Fluminense; Marquinhos, do PSG; e Gabriel Magalhães, do Arsenal. No ataque, concorrem João Pedro, do Chelsea; Raphinha, do Barcelona; e Luiz Henrique, do Botafogo.

Indicados ⚽

Melhor jogador masculino 👨

Ousmane Dembélé (FRA) – PSG Achraf Hakimi (MAR) – PSG Harry Kane (ING) – Bayern de Munique Kylian Mbappé (FRA) – Real Madrid Nuno Mendes (POR) – PSG Cole Palmer (ING) – Chelsea Pedri (ESP) – Barcelona Raphinha (BRA) – Barcelona Mohamed Salah (EGI) – Liverpool Vitinha (POR) – PSG Lamine Yamal (ESP) – Barcelona

Melhor jogador feminino 👩

Nathalie Bjorn (SUE) – Chelsea

Sandy Baltimore (FRA) – Chelsea

Temwa Chawinga (MWI) – Kansas City Current

Aitana Bonmatí (ESP) – Barcelona

Lucy Bronze (ING) – Chelsea

Mariona Caldentey (ESP) – Arsenal

Lindsey Heaps (EUA) – Lyon

Diani Kadidiatou (FRA) – Lyon

Melchie Dumornay (HAI) – Lyon

Patri Guijarro (ESP) – Barcelona

Ewa Pajor (POL) – Barcelona

Chloe Kelly (ING) – Manchester City/Arsenal

Leah Williamson (ING) – Arsenal

Alexia Putellas (ESP) – Barcelona

Claudia Pina (ESP) – Barcelona

Lauren James (ING) – Chelsea

Alessia Russo (ING) – Arsenal

Treinador - futebol masculino 🧢

Javier Aguirre (MEX) – México Mikel Arteta (ESP) – Arsenal Luis Enrique (ESP) – PSG Hansi Flick (ALE) – Barcelona Enzo Maresca (ITA) – Chelsea Roberto Martínez (ESP) – Portugal Arne Slot (HOL) – Liverpool

Treinador - futebol feminino 🧢

Sonia Bompastor (FRA) – Chelsea

Jonatan Giráldez (ESP) – Lyon

Seb Hines (ING) – Orlando Pride

Renee Slegers (HOL) – Arsenal

Sarina Wiegman (HOL) – Inglaterra

