Adversários do Flamengo e Espanha: veja todos os vencedores do Fifa The Best de 2025
Premiação acontecerá em Doha, no Catar, na véspera da decisão do Intercontinental
O dia 16 de dezembro assume relevância especial no calendário do futebol mundial com a realização da cerimônia do prêmio Fifa The Best 2025, que consagra os melhores jogadores do ano nas categorias feminina e masculina. A edição deste ano ocorre em Doha, no Catar, na véspera da final do Intercontinental entre PSG e Flamengo na capital. A cerimônia começou às 14h (de Brasília), com os prêmios anunciados ao longo do dia, e o Lance! detalha os vencedores.
Fifa The Best 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🏆 Melhor jogador do futebol masculino
Venecedor: Ousmane Dembélé (PSG/França)
🏆 Melhor jogadora do futebol feminino
Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino
Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino
Escalação: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alexia Russo.
🏆 Melhor técnico do futebol masculino
Vencedor: Luis Enrique (PSG)
🏆 Melhor técnica do futebol feminino
Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)
🏆 Prêmio Puskás: gol mais bonito do futebol masculino
Vencedor: Santiago Montiel (Independiente, da Argentina) 🔴🔴
🏆 Prêmio Marta: gol mais bonito do futebol feminino
Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres, do México) 🟡🔵
🏆 Melhor goleiro do futebol masculino
Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchestert City/Itália) 🧤
➡️ Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa
🏆 Melhor goleiro do futebol feminino
Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea) 🧤
🏆 Prêmio do Fair Play
Vencedor: Dr. Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg, da Alemanha)
❓: O profissional é integrante da equipe médica de um clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magdeburg durante uma partida da Bundesliga 2, a segunda divisão do futebol da Alemanha.
🏆 Prêmio de torcida do ano
Vencedor: Zakho SC (Iraque)
❓: Antes de uma partida contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho lançou milhares de brinquedos infantis no gramado, que posteriormente foram recolhidos e doados a crianças necessitadas no país.
Critérios do The Best 🔢
A votação do prêmio The Best da Fifa ocorre em duas etapas: inicialmente, um comitê composto por nomes de destaque do futebol mundial seleciona os dez finalistas e, a partir dessa relação, tem início o processo que define o vencedor, cujo resultado é determinado por quatro grupos com peso igual de 25% — técnicos e capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação e o público em geral —, cabendo a cada votante apontar três jogadores em ordem de preferência, com atribuição de cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro
Ao fim da apuração, o atleta com maior pontuação é declarado vencedor, e, em caso de empate, o critério inicial considera o número de votos em primeiro lugar concedidos por técnicos, capitães e jornalistas, seguido, se necessário, pela quantidade de indicações como segundo colocado, com divisão do prêmio caso a igualdade persista.
Para a edição de 2025, a Fifa estabelece como período de avaliação o intervalo entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, enquanto a votação popular ocorre no site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também define seu top 3, e o comitê responsável pela escolha dos finalistas reúne ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.
Brasileiros na premiação 🟢🟡
O atacante Raphinha, do Barcelona, era o único brasileiro entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. Além da categoria principal, atletas do país figuram na concorrência para a seleção da temporada: entre os goleiros, aparecem Alisson, do Liverpool; Fábio, do Fluminense; Weverton, do Palmeiras; e John, do Botafogo. No setor defensivo, os indicados são Thiago Silva, do Fluminense; Marquinhos, do PSG; e Gabriel Magalhães, do Arsenal. No ataque, concorrem João Pedro, do Chelsea; Raphinha, do Barcelona; e Luiz Henrique, do Botafogo.
Indicados ⚽
Melhor jogador masculino 👨
- Ousmane Dembélé (FRA) – PSG
- Achraf Hakimi (MAR) – PSG
- Harry Kane (ING) – Bayern de Munique
- Kylian Mbappé (FRA) – Real Madrid
- Nuno Mendes (POR) – PSG
- Cole Palmer (ING) – Chelsea
- Pedri (ESP) – Barcelona
- Raphinha (BRA) – Barcelona
- Mohamed Salah (EGI) – Liverpool
- Vitinha (POR) – PSG
- Lamine Yamal (ESP) – Barcelona
Melhor jogador feminino 👩
- Nathalie Bjorn (SUE) – Chelsea
- Sandy Baltimore (FRA) – Chelsea
- Temwa Chawinga (MWI) – Kansas City Current
- Aitana Bonmatí (ESP) – Barcelona
- Lucy Bronze (ING) – Chelsea
- Mariona Caldentey (ESP) – Arsenal
- Lindsey Heaps (EUA) – Lyon
- Diani Kadidiatou (FRA) – Lyon
- Melchie Dumornay (HAI) – Lyon
- Patri Guijarro (ESP) – Barcelona
- Ewa Pajor (POL) – Barcelona
- Chloe Kelly (ING) – Manchester City/Arsenal
- Leah Williamson (ING) – Arsenal
- Alexia Putellas (ESP) – Barcelona
- Claudia Pina (ESP) – Barcelona
- Lauren James (ING) – Chelsea
- Alessia Russo (ING) – Arsenal
Treinador - futebol masculino 🧢
- Javier Aguirre (MEX) – México
- Mikel Arteta (ESP) – Arsenal
- Luis Enrique (ESP) – PSG
- Hansi Flick (ALE) – Barcelona
- Enzo Maresca (ITA) – Chelsea
- Roberto Martínez (ESP) – Portugal
- Arne Slot (HOL) – Liverpool
Treinador - futebol feminino 🧢
- Sonia Bompastor (FRA) – Chelsea
- Jonatan Giráldez (ESP) – Lyon
- Seb Hines (ING) – Orlando Pride
- Renee Slegers (HOL) – Arsenal
- Sarina Wiegman (HOL) – Inglaterra
