Em negociação com o Cruzeiro, Artur Jorge relatou recentemente ansiedade com o clima de guerra no Catar

Em negociações com o Cruzeiro, o treinador Artur Jorge viveu recentemente momentos de ansiedade no Catar. Comandante do Al Rayyan, o treinador português relatou detalhes da guerra que ocorre no país.

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– O dia tem sido de altos e baixos. Vivemos em uma aparente calma. De tempos em tempos, há dez minutos na verdade, foram interceptados alguns mísseis no território. Isso causa uma ansiedade, nervosismo, por uma situação que não controlamos – relatou o treinador em entrevista ao canal Sic Notícias, de Portugal, em 3 de março deste ano.

– Ouvem-se claramente as explosões. Nós tivemos, nos dois primeiros dias, uma intensidade maior, até visualmente. Vivo no centro da cidade, foi visível o que aconteceu no céu. Nos últimos dias, são mais os estrondos, sem contato visual. Mas percebemos que algo está acontecendo. Somos alertados pelo alarme que é tocado em nosso telefone – explicou.

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Durante a entrevista, Artur Jorge destacou ainda que não foi contatado pelo governo português para deixar o país. O técnico ressaltou que não tinha intenção de deixar o Catar.

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

– Se houver um agravamento, tenho que repensar. Mas tenho colegas meus que têm a intenção de sair. Parte de minha comissão técnica também, alguns jogadores. Dentro do núcleo de estrangeiros, muitos queriam deixar o país para se sentir mais seguros. Me sinto seguro e tenho obrigações com meu clube. Mas se as coisas se mantiverem, é uma questão de tempo para que as coisas voltem ao normal. Assim, não teremos que deixar o país – disse.

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Apesar de não ser um dos agentes principais da guerra entre Irã e Israel, o Catar está em meio aos conflitos. De todos os países do Golfo Pérsico, o país é o que costuma ter melhores relações com o Irã, mas também tem a maior base aérea americana da região.

Negociações do Cruzeiro com Artur Jorge

O Cruzeiro já tem um principal nome no radar para ocupar o lugar deixado por Tite. Depois de ter Filipe Luís e Artur Jorge como principais alvos, a Raposa já abriu negociações com o comandante português.

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O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito grandes, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.

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