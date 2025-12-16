Jornal inglês aponta 'ferida' de Maresca com diretoria do Chelsea

O técnico Enzo Maresca vive um momento de desgaste interno no Chelsea, segundo reportagem publicada pela "BBC Sport". Em entrevista coletiva realizada na segunda-feira (15), o treinador italiano deixou claro que há uma questão não resolvida nos bastidores do clube ao classificar o período que antecedeu a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, no último sábado (13), como "as piores 48 horas" desde que assumiu o comando da equipe, em julho de 2024.

Maresca evitou detalhar o motivo do desabafo. Questionado sobre a declaração, limitou-se a dizer que não tinha "nada a acrescentar" e indicou que sentiu falta de apoio durante a preparação para a partida. O treinador também se esquivou quando perguntado se a crítica era direcionada à diretoria do clube, preferindo encerrar o assunto e focar no compromisso seguinte da equipe.

Apesar do tom de insatisfação, Maresca afirmou estar feliz no Chelsea e classificou a temporada como "fantástica". O time ocupa a quarta colocação da Premier League, mas vinha de uma sequência irregular, com apenas dois pontos conquistados nos três jogos anteriores ao triunfo sobre o Everton, além de uma derrota recente na Champions League.

Incomodo de Maresca com a direção do Chelsea

Segundo a BBC Sport, o incômodo do treinador passa, sobretudo, pela falta de respaldo interno diante das críticas públicas à rotação do elenco e às escolhas feitas durante a fase negativa. Maresca tem lidado com problemas importantes, como lesões de jogadores-chave, entre eles Cole Palmer e Levi Colwill, além da suspensão e de questões físicas envolvendo Moisés Caicedo. O técnico também teria solicitado a contratação de um substituto para Colwill, pedido que não foi atendido.

Ainda conforme a reportagem, o Chelsea reconhece internamente que divergências são comuns no futebol, mas avalia que as expor publicamente não é o caminho ideal. O clube mantém como objetivos a classificação para a próxima edição da Champions League e um bom desempenho nas competições de mata-mata, enquanto trabalha para administrar o desconforto exposto pelo treinador nos últimos dias.

