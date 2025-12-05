Presidente do Barcelona anuncia saída do clube: 'Não quero ser como Putin ou Maduro'

O ciclo de Joan Laporta no Barcelona está chegando ao fim. Em entrevista ao jornal "La Vanguardia", o atual presidente do clube revelou que não irá se candidatar às eleições em 2026, mesmo o estatuto permitido que ele seja reeleito.

O mandato de Laporta vai até junho de 2026. Ele planeja se afastar das atividades do Barcelona após a data por valorizar a democracia. Além disso, citou Putin e Maduro como exemplos que não deseja seguir, pois, em sua visão, seria inapropriado continuar como presidente sem dar espaço a novos rostos.

— Poderia me recandidatar, mas não farei. Não quero ser como Putin ou Maduro. Seria inapropriado. Valorizo a democracia e os estatutos são a norma suprema que regula a nossa instituição. Além disso, já tenho uma certa idade — disse Laporta, atualmente com 63 anos.

Antes de deixar o cargo, Laporta e a sua direção terão a responsabilidade de organizar o processo eleitoral para a sua sucessão.

— O que planeamos é decidir a data das eleições no final de janeiro. Estamos focados no trabalho diário do clube. Temos a Copa do Rei, a LaLiga… e queremos que o processo eleitoral não afete a equipe.

Este é o segundo mandato de Laporta no Barcelona. Ele foi reeleito em 2021 com 54,28% dos votos. A sua primeira passagem pela presidência aconteceu entre 2003 e 2010, um período de grande sucesso desportivo para o clube.

Passagem de Laporta pelo Barcelona

A trajetória de Laporta no Barcelona é vitoriosa. Sob o comando do mandatário, o clube conquistou inúmeros troféus, incluindo seis títulos da LaLiga, três Copas do Rei, quatro Supertaças da Espanha, duas Champions League, uma Supertaça da Europa e um Mundial de Clubes da Fifa.

