Astro do Real Madrid tem lesão confirmada e não joga mais em 2025

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold ficará dois meses afastado após sofrer uma lesão muscular no jogo em que o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0, em San Mamés. O clube espanhol confirmou que o defensor teve um problema no reto anterior do quadríceps da perna esquerda e seguirá em recuperação, sem prazo definido além da evolução clínica. A baixa impedirá o jogador de atuar em 2025 e interrompe novamente sua sequência na primeira temporada pelos Merengues.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o comunicado médico, o inglês não participará de pelo menos dez partidas. Entre os duelos que perderá estão os encontros da Champions League contra Manchester City, Mônaco e Benfica, além da semifinal da Supercopa da Espanha diante do Atlético de Madrid. Em La Liga, os jogos contra Sevilla, Betis e Alavés também estão descartados.

continua após a publicidade

— Estou absolutamente devastado com isso. Este momento dói, mas vou trabalhar duro para voltar mais forte e melhor! Vejo vocês em 2026, Madridistas — escreveu Alexander-Arnold, em postagem nas redes sociais.

Desde a primeira lesão em setembro, o defensor somou cerca de 500 minutos na temporada. Arnold completou apenas dois jogos inteiros no Campeonato Espanhol, contra Elche e Girona, e um pela Champions, diante do Olympiacos. Em San Mamés, permaneceu em campo por 55 minutos até ser substituído.

continua após a publicidade

Lesão de Alexander-Arnold em Athletic Bilbao x Real Madrid

Trent Alexander-Arnold se lesionou no duelo entre Athletic Bilbao e Real Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória por 3 a 0, contra Athletic Bilbao, em San Mamés, nesta quarta-feira (3), pela 19ª rodada de La Liga.

A lesão ocorreu quando Alexander-Arnold afastou uma bola e, imediatamente após o lance, solicitou a substituição. A suspeita inicial é de uma distensão muscular. O jogador foi examinado no vestiário do San Mamés.

Trent Alexander-Arnold chegou ao Real Madrid em junho de 2025, para a disputa do Mundial de Clubes. Mesmo com pouco tempo de clube, o inglês já sofreu duas lesões musculares, que já o afastou de sete partidas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial