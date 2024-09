Acusado de injúria racial, jogador da base do Fluminense é anunciado em gigante africano

Moleque de Xerém, Arthur foi anunciado pelo Wydad Casablanca, do Marrocos (Foto: Divulgação/Wydad)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 13:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Arthur, do sub-20 do Fluminense, foi anunciado pelo Wydad Casablanca, do Marrocos, nesta sexta-feira (20). O clube africano adquiriu o jovem em definitivo por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões). A negociação envolveu 50% dos direitos econômicos do jogador.

➡️ Arthur será investigado por acusação de ‘injúria por preconceito’; Fluminense se manifesta

Caso de injúria racial

No dia 14 de setembro, Arthur foi acusado de fala racista na partida entre Madureira x Fluminense, pelo Campeonato Carioca sub-20. O jogador foi levado para a 29ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestar depoimento junto da vítima e de testemunhas.

➡️IA crava quem cai e quem avança nas quartas de Libertadores e Sul-Americana

O Lance! conversou com Jefferson e Edilson, funcionários do Madureira, na porta da delegacia. O gandula alega que, após repor a bola para o time do Madureira, Arthur o chamou de "escravo". Segundo Jefferson, ao questionar Arthur sobre a afirmação, o atleta confirmou o comentário e não fez nenhuma retratação.

➡️ “Fui chamado de escravo”, afirma gandula do Madureira ofendido por Arthur, do Fluminense

A negociação já estava em andamento antes da partida pela competição de base, visto que o estafe do jogador nem queria que ele entrasse em campo. Antes da acusação, o jovem foi afastado por indisciplina pelo clube junto a John Kennedy, Alexsander e Kauã Elias, no início de 2024.

Pelo time profissional do Fluminense, Arthur disputou 14 jogos e deu uma assistência, além de fazer parte do elenco campeão da Libertadores em 2023. Com 16 anos e oito dias de idade, foi o atleta mais jovem a jogar pelo clube na era profissional.

Arthur também teve passagem na Seleção Brasileira de base, nas categorias Sub-15, 17 e 20. O jovem era consideado uma das maiores promessas da base do Fluminense.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Wydad Casablanca, um dos maiores clubes do continente africano, também anunciou por empréstimo o brasileiro Renan Viana, de 21 anos.

Arthur é formado nas categorias de base do clube das Laranjeiras (Foto: Divulgação/Fluminense)