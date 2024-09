Copiar Link

Escrito por Enzo Garcia Cascardo , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 14/09/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro • Atualizada em 14/09/2024 - 18:16

O meia Arthur, do sub-20 do Fluminense, foi conduzido na manhã deste sábado, no jogo contra o Madureira, acusado de injúria racial. O jogador de 19 anos é acusado de chamar um gandula de "escravo". O jovem foi levado para a 29ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestar depoimento junto da vítima e de testemunhas.

O Lance! teve acesso a vídeos e fotos do episódio, que gerou confusão em Conselheiro Galvão. Arthur saiu do estádio do Madureira em uma viatura da Polícia Militar. A reportagem consultou o Fluminense, o Madureira e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que ainda não se manifestaram.

Fontes ligadas ao Madureira que presenciaram a cena afirmam que Arthur proferiu a fala racista por duas vezes durante a partida. No vídeo acima, um funcionário do clube faz a mesma afirmação durante um primeiro depoimento a policiais militares, ainda no campo de jogo.

O jogo foi até o fim e terminou em 1 a 1, válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. Pela vitória no jogo de ida, o Fluminense avançou de fase na competição.