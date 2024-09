Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 19:05 • Rio de Janeiro

O atleta Arthur, meio-campista do sub-20 do Fluminense, foi acusado de injúria racial durante um jogo contra o Madureira. Ele teria chamado o gandula Jefferson Silva de "escravo". O atleta foi levado à 29ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestar depoimento, juntamente com a vítima e testemunhas.

O Lance! conversou com Jefferson na porta da delegacia, em Madureira. O gandula alega que, após repor a bola para o time do Madureira, Arthur o chamou de "escravo". Segundo Jefferson, ao questionar Arthur sobre a afirmação, o atleta confirmou o comentário e não fez nenhuma retratação.

"Eu fui chamado de escravo por um jogador do Fluminense. Lamentavelmente, isso aconteceu após eu repor a bola para o nosso time. Ele disse: 'Agora você quer trabalhar, né? Valeu, escravo.' Eu questionei se ele achava certo me chamar de escravo e ele confirmou, na frente dos outros jogadores dele", contou Jefferson.

Arthur, do Fluminense, aguarda para prestar depoimento (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

A reportagem entrou em contato com o Fluminense, o Madureira e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou.