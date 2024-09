Jornalistas apontam principal erro de Tite em Flamengo x Peñarol: ‘Indesculpável’

Tite foi bastante criticado na derrota do Flamengo para o Peñarol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo se complicou na Libertadores ao perder para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final, no Maracanã. O Rubro-Negro fez partida ruim contra os uruguaios e foi derrotado por 1 a 0. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a escolha de Tite por deixar Léo Ortiz no banco de reservas.

Elogiado por torcedores do Flamengo e pela imprensa nas últimas semanas, Léo Ortiz começou no banco contra o Peñarol. O jogador, que tem atuado na função de volante com Tite, viu Pulgar iniciar a partida. O chileno, contudo, não teve bom desempenho e acabou substituído no segundo tempo.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: