20/09/2024

O jornalista Thiago Leifrt, ex-Globo, precisou se pronunciar sobre as acusações da torcida do Vasco sobre o apresentador ser excêntrico nas análises que envolvem o Flamengo, sendo associado a "Flapress". Na web, um influenciador vascaíno condenou Thiago por uma frase que ele considerou tendenciosa sobre o Clássico dos Milhões: "O gol do Flamengo foi muito inteligente e no gol do Vasco, o Flamengo foi muito burro."

- Um vascaíno me usou de exemplo como se eu fosse da "Flapress", eu brinco bastante com isso, mas eu sou são-paulino, não da Flapress. O garoto pegou a minha análise do gol do Vasco, na qual eu digo que o Flamengo foi muito burro em tomar o gol do Vasco, e usou como justificativa para me acusar de ser de clubista como Flamengo. Mas eu continuo achando o mesmo. Se seu time se lança no ataque daquela forma, com seu time vencendo, no final do jogo, e você toma o gol de empate, você foi burro - disse Thiago, se defendendo das acusações.

O que disse o torcedor vascaíno?

- Isso aqui nem é uma crítica direcionada ao Tiago Leifert, é que ele, assim como muitos outros jornalistas, foram acostumados a analisar os jogos sobre a ótica do Flamengo, fazendo análises excêntricas. O gol que o Flamengo faz é mérito do Flamengo, mas o gol que o Vasco faz não é mérito dele, mas sim demérito do Flamengo. O torcedor do Vasco tá exausto de assistir programas na TV que falam do Vasco como se não fosse algo tão importante assim.