Entenda o peso do “projeto Jorginho” nas finanças do Flamengo

A contratação de Jorginho pelo Flamengo está bem encaminhada. Segundo o ge, o meio-campista ítalo-brasileiro já assinou um pré-contrato com o clube e deve se apresentar após o casamento, marcado para o início de junho. A meta da comissão técnica é contar com o jogador para o Mundial de Clubes, que começa no dia 16, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para além da questão esportiva, o impacto financeiro da chegada do atleta é significativo. Apesar de não terem sido revelados, os valores serão elevados para os padrões do futebol brasileiro.



Em janeiro, no início das conversas, o Flamengo ofereceu a Jorginho um pacote de € 10 milhões livres de impostos, o que geraria um custo total de quase € 13 milhões (R$ 83,4 milhões) aos cofres do clube nos três anos de contrato.



As partes negociaram nos últimos meses com contrapropostas dos dois lados. A tendência, no entanto, é que os valores finais não sejam muito diferentes da primeira oferta do Rubro-Negro, que teria um gasto anual de € 4,33 milhões (R$ 27,8 milhões) com o meia.

📊 O peso de Jorginho nas contas do Flamengo

Com uma receita bruta de R$ 1,3 bilhão em 2024 e uma previsão de R$ 1,33 bilhão para 2025, o Flamengo está disposto a investir cerca de 2% do seu faturamento anual em Jorginho.

continua após a publicidade

Já em relação aos custos com pessoal, que somaram R$ 525 milhões em 2024, o contrato de Jorginho representa 5,29% do gasto anual com salários, encargos e direitos de imagem.

⚠️ Investimento alto, mas dentro da capacidade

🔸 O valor anual de R$ 27,8 milhões colocará Jorginho como o jogador mais caro da folha rubro-negra.

🔸 Ele custará cerca de R$ 2,3 milhões por mês, valor compatível com atletas de elite no futebol europeu.

🔸 O investimento é relevante, mas proporcional ao tamanho financeiro atual do Flamengo.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.