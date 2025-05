Jogadores do Flamengo reagem a notícia de acerto com Jorginho

Jorginho será jogador do Flamengo a partir de junho. As partes chegaram a um acordo por um compromisso de três anos. Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em mercado de transferências, noticiou nas redes sociais o fechamento da negociação e dois jogadores do rubro-negro carioca reagiram a publicação: Léo Ortiz e Matheus Gonçalves.

O defensor apenas curtiu a publicação de Fabrizio Romano, já o jovem atacante comentou com um emoji de palmas (👏) e animou os torcedores rubro-negros no post. Jorginho pode ser relacionado para o confronto decisivo contra o PSG, nesta quarta-feira (7), pela semifinal da Champions League.

Confira as reações dos atletas do Flamengo

Léo Ortiz curtiu publicação de Fabrizio Romano anunciando o acordo entre Flamengo e Jorginho (Foto: Reprodução)

Matheus Gonçalves comentou na publicação de Fabrizio Romano (Foto: Reprodução)

Negócio fechado entre Flamengo e Jorginho 🤝

A novela entre Jorginho e Flamengo caminha para um final feliz. Afinal, o meio-campista aceitou os termos oferecidos pelo clube carioca e vestirá rubro-negro a partir de junho. As partes chegaram a um acordo por um compromisso de três anos. A ideia da comissão técnica rubro-negra é contar com o jogador ítalo-brasileiro para o Mundial de Clubes. A estreia da equipe carioca será no dia 16 de junho.

Jorginho se apresentará ao Flamengo logo após a realização do seu casamento, marcado para o dia 2 do próximo mês. Assim, daria tempo de ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a competição nos Estados Unidos.