Renato Marin, goleiro do PSG, ganha elogios de Luis Enrique

O goleiro Renato Marin, uma das três contratações do Paris Saint-Germain na última janela, atravessa um processo de adaptação discreto no clube. Aos 19 anos, o brasileiro naturalizado italiano ainda não estreou pelo time principal e tem atuado apenas nos aquecimentos pré-jogo e em participações pontuais pela equipe sub-23.

Marin chegou ao PSG em julho, após deixar a Roma sem custos. O jovem vinha de um período de inatividade, já que o clube italiano o afastou na segunda metade da temporada passada ao perceber que ele não renovaria o contrato.

Quatro meses depois da transferência, o goleiro ainda busca recuperar ritmo e sensações, mas internamente o PSG afirma tratar-se de uma aposta planejada para o futuro. Apesar da pouca visibilidade externa, Marin é frequentemente citado pelo técnico Luis Enrique, que destaca seu potencial e o considera parte estratégica do último mercado.

— Gosto dos seus treinos, ele tem qualidades físicas e técnicas — elogiou o treinador espanhol do Paris Saint-Germain.

Luis Enrique incentiva jogadores do PSG em jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

Formação e trajetória antes da chegada ao PSG

Nascido no Brasil, Renato Marin passou pela base de Palmeiras e São Paulo antes de se transferir para o futebol europeu. Sua primeira aparição de destaque ocorreu ainda nas categorias inferiores, quando ganhou projeção em um torneio sub-10 na Espanha ao marcar um gol de falta de longa distância — lance que viralizou à época. Aos 16 anos, transferiu-se para a Roma, onde foi integrado rapidamente ao ambiente profissional.

A passagem na Itália consolidou o goleiro como um dos nomes mais promissores de sua geração. Marin foi eleito melhor goleiro do Campeonato Primavera 1, a principal competição sub-19 do país, e assumiu a titularidade da seleção italiana na Euro Sub-19 de 2024, em que a equipe caiu nas semifinais.

Renato Marin é goleiro do Paris Saint-Germain (Foto: Arquivo pessoal)

Planos do PSG para o jovem goleiro

A chegada ao PSG foi disputada por outras equipes europeias, mas, segundo pessoas próximas ao jogador, Marin preferiu Paris por enxergar no clube um ambiente de alto nível competitivo. Desde as primeiras sessões de treinamento, Luis Enrique ressaltou sua qualidade técnica e capacidade de participar da fase de construção, apontada como fundamental no modelo da equipe.

Apesar do reconhecimento interno, Marin ocupa hoje a terceira posição na hierarquia dos goleiros, atrás de Lucas Chevalier e Matveï Safonov. O clube trabalha em sua adaptação física, técnica e tática, sem pressa para lançá-lo. Há cautela quanto aos próximos passos, lembrando casos recentes como o de Arnau Tenas, que teve poucas oportunidades antes de deixar Paris.

O PSG afirma que o jovem está integrado ao grupo, demonstra bom comportamento e apresenta evolução constante. Segundo o L'Equipe, internamente, o goleiro é classificado como "top talento". Resta agora acompanhar se, e quando, Marin terá a chance de transformar esse potencial em minutos em campo.

