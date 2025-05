Dezenove anos depois, Arsenal tenta disputar de novo final de Champions

O Arsenal vai ao Parc des Princes nesta quarta-feira (7) enfrentar o PSG para tentar conquistar a segunda vaga na final da Champions League. Os Gunners perderam o jogo de ida em Londres por 1 a 0 no último dia 30 e agora precisam reverter a desvantagem fora de casa para disputarem a primeira decisão de Champions do clube desde a temporada 2005-06.

Campanha sólida na primeira fase

O time treinado por Mikel Arteta chegou ao mata-mata da Champions com uma das melhores campanhas da fase liga. Foram 19 pontos conquistados em oito partidas, com seis vitórias, um empate e uma derrota, além de 16 gols marcados e apenas três sofridos.

Nas oitavas de final, os Gunners passaram sem grandes dificuldades pelo PSV, vencendo o jogo de ida em Eindhoven por 7 a 1, e empatando em 2 a 2 no Emirates Stadium.

O ponto alto da campanha do time londrino foi nas quartas de final, quando eliminaram o Real Madrid com um agregado de 5 a 1. O triunfo por 3 a 0 em Londres com os dois golaços de falta de Declan Rice e o gol marcado por Mikel Merino abriu caminho para a classificação que seria selada com outra vitória, dessa vez por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, com gols de Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

Declan Rice comemorando gol contra o Real Madrid pela Champions (Foto: Reprodução/Arsenal)

Amargo vice em 2005-06

A única vez que o Arsenal chegou à final da Champions League foi na temporada 2005-06, sob o comando de Arsène Wenger. Na ocasião, o time inglês enfrentou o Barcelona no Stade de France, em Paris, e chegou a sair na frente mesmo com um jogador a menos após a expulsão do goleiro Jens Lehmann ainda no primeiro tempo. O zagueiro Sol Campbell marcou de cabeça e fez 1 a 0, alimentando o sonho inédito da conquista.

No entanto, os catalães viraram o jogo na reta final com gols de Samuel Eto’o e Juliano Belletti, sacramentando a vitória por 2 a 1 e tirando o título das mãos dos Gunners.