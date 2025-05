PSG vai denunciar racismo sofrido após vitória sobre o Arsenal

Após sair vitorioso no primeiro duelo contra o Arsenal pela semifinal da Champions League, o PSG passou por um lamentável episódio após a partida no Emirates Stadium. Torcedores do clube inglês foram flagrados fazendo gestos de macaco enquanto jogadores negros estavam a caminho do ônibus do time parisiense.

Imagens divulgadas pelo canal francês "RMC" mostram torcedores do Arsenal imitando sons de macaco enquanto atletas do PSG se dirigiam ao ônibus da delegação, estacionado na garagem do estádio. O PSG confirmou que irá apresentar uma denúncia formal às autoridades britânicas e exigirá providências para identificar e punir os responsáveis.

O clube contará com o apoio da ONG "SOS Racismo francês", parceira da equipe há mais de 15 anos. Em entrevista ao jornal "Le Parisien", o secretário-geral da entidade, Hermann Ebongu, afirmou que o caso será levado à Justiça.

- Vamos pedir às autoridades e ao Arsenal para ajudarem a identificar os torcedores. E vamos avançar com uma ação judicial em parceria com o PSG — disse Ebongu.

Dembélé comemora gol anotado no duelo entre Arsenal e PSG, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Essa não foi a primeira vez que o PSG teve de lidar com situações do tipo. Na temporada passada, torcedores do Barcelona também cometeram atos racistas durante uma partida contra o PSG, em Paris. Na ocasião, dois fãs do clube espanhol foram flagrados fazendo saudações nazistas e imitações de macacos. Ambos foram detidos, e o Barça acabou multado em 25 mil euros (cerca de R$ 140 mil na época).

Próximo confronto entre os times será na Champions League

As duas equipes se reencontram em oito dias, no Parc des Princes, para decidir quem avança à decisão. Aos franceses, será necessário apenas um empate diante de seu torcedor, enquanto a equipe de Mikel Arteta precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; triunfos pela vantagem mínima levam o duelo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.