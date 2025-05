Ronaldo é flagrado saindo de bêbado de boate na Espanha

Ronaldo 'Fenômeno', presidente do Real Valladolid, foi flagrado deixando um restaurante em Madri aparentemente embriagado horas após a derrota do time para o Barcelona, no estádio Nuevo José Zorrilla, pelo Campeonato Espanhol. As imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais e aumentaram a indignação da torcida.

Novamente, o ex-atacante não compareceu ao camarote para assistir a partida. Ronaldo só foi visto no estádio na primeira rodada, contra o Espanyol. Com o time já rebaixado há alguns dias, a revolta da torcida contra a gestão do brasileiro se intensificou. No jogo contra o Barcelona, torcedores do Real Valladolid atiraram notas falsas de 500 euros com o rosto do presidente.

A 'Federação de Torcidas Organizadas do Real Valladolid' publicou o vídeo do ocorrido, que supostamente aconteceu na noite anterior, na saída de um restaurante conhecido em Madri. Nas imagens, Ronaldo aparece visivelmente embriagado, cambaleando ao descer uma escada. Ele precisou ser amparado por seus acompanhantes até chegar ao carro.

Real Valladolid no Campeonato Espanhol

O time presidido por Ronaldo ocupa a última colocação do Campeonato Espanhol e vem de oito derrotas consecutivas. O próximo confronto será no próximo sábado (10), contra o Mallorca, às 13h30 (de Brasília), pela 35º rodada.