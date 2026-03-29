Atitude de técnico com Jhon Arias contra a França causa revolta: 'Inexplicável'

A Colômbia perdeu para a França por 3 a 1, na tarde deste domingo (29), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Jhon Arias, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais depois da partida.

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Mesmo com a derrota colombiana, a atuação do meia-atacante foi extremamente elogiada por torcedores. Arias, do Palmeiras, foi titular e assumiu o protagonismo da equipe, mas foi substituído depois do primeiro tempo.

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Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a atitude de Néstor Lorenzo em tirar Jhon Arias do time. Veja os comentários abaixo:

Arias, do Palmeiras, em ação no amistoso entre Colômbia e França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja comentários sobre Jhon Arias, meia do Palmeiras

Tradução sobre o meia do Palmeiras: Estou tirando Jhon Arias e Lucho Díaz, que eram os melhores jogadores do jogo... Não há treinador.

Tradução sobre o jogador do Verdão: As mudanças de Lorenzo são um tanto estranhas. Como ele pôde tirar o Jhon Arias, que era o único jogando?

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Tradução sobre Arias, do Palmeiras: James jogou 62 minutos, Jhon Arias, que foi o melhor jogador da partida, jogou 45, Lorenzo é um técnico medíocre e fraco.

Tradução sobre o jogador do Alviverde: Não entendi por que Lorenzo tirou Jhon Arias do time se ele era quem estava jogando melhor. Ele tem cerca de 6 jogadores mortos para escolher e seleciona o melhor entre eles. Inexplicável.

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Tradução sobre o jogador do Verdão: O jogador mais decisivo e aquele que realmente sente o peso da camisa da seleção é Jhon Arias, mas é o jogador que Lorenzo menos respeita.

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