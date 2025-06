O técnico Arthur Elias, da Seleção feminina, mostrou satisfação com o futebol que a equipe apresentou nesta data Fifa. Jogando em casa, o Brasil venceu o Japão em duas oportunidades.

— O saldo é extremamente positivo dessa convocação. Foram duas vitórias contra uma grande seleção, que é muito difícil de ser marcada, independente do conceito de marcação que você utilize. O Japão cria oportunidades contra todas as seleções, então fomos muito eficientes no primeiro jogo, a história do primeiro jogo foi totalmente diferente dessa — analisou Arthur.

Na entrevista após a vitória, na noite desta segunda-feira (2), Arthur revelou metas da Seleção na data Fifa: somar seis pontos, ou seja, vencer as duas partidas.

— Eu fico muito satisfeito com a consistência que a equipe tem demonstrado, tanto do ponto de vista tático, de corrigir problemas, quanto no aspecto mental — disse ele, em referência à virada brasileira em Bragança Paulista.

Arthur Elias instrui jogadoras no amistoso Brasil vs Japão - Bragança Paulista. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Como foi a data Fifa para a Seleção feminina

O primeiro jogo, na última sexta-feira (30), terminou em 3 a 1, com gols de Dudinha (2x) e Kerolin. Já na segunda (2), Ishikawa marcou contra e Jhonson fez o segundo gol do Brasil.

A equipe priorizou jogos no estado de São Paulo. O primeiro foi realizado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e o segundo no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Fora de campo, a Seleção contou com apoio do torcedor. No primeiro jogo, foram 33.325 torcedores, enquanto o segundo teve público de 8.412.

Próximos desafios

O próximo desafio do Brasil será diante da França, em 27 de junho, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França.

Em julho, a Seleção disputa a Copa América feminina, no Equador, em busca do nono título do torneio.