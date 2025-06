Atual campeã do mundo, a Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (3), pela fase de grupos da Nations League. Pina marcou duas vezes para as espanholas, enquanto Russo fez o único gol inglês.

Duas das melhores seleções do torneio, as equipes se enfrentaram no RCDE Stadium, em Barcelona, na Espanha. As donas da casa contam com nomes como a melhor jogadora do mundo, Aitana, além de Mariana, Paralluelo, Esther González e Paredes. Já a Inglaterra entrou em campo com Alessia Russo, craque do Arsenal, e as companheiras Park e Mead.

Russo abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. A virada veio nos 45 minutos finais, com Clàudia Pina balançando as redes duas vezes.

Semifinais do torneio

Alemanha, França, Espanha e Suécia avançam para as semifinais da competição. O sorteio dos confrontos será realizado em 6 de junho.

Seleções tradicionais, como Suíça, Bélgica, Portugal e Itália ficaram de fora do mata-mata. Favorita, a Espanha é a atual campeã e busca o bicampeonato.

Resultados da 6ª rodada da Nations feminina

Liga A

Islândia 0 x 1 França

Suíça 0 x 1 Noruega

Países Baixos 1 x 1 Escócia

Espanha 2 x 1 Inglaterra

Áustria 0 x 6 Alemanha

Portugal 0 x 3 Bélgica

Classificação da Nations League

Grupo A1

Alemanha – 16 pontos Países Baixos – 11 pontos Áustria – 6 pontos Escócia – 1 pontos

Grupo A2

França – 18 pontos Noruega – 8 pontos Islândia – 5 pontos Suíça – 2 pontos

Grupo A3

Espanha – 15 pontos Inglaterra – 10 pontos Bélgica – 6 pontos Portugal – 4 pontos

Grupo A4