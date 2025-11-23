Capitã do Palmeiras projeta semifinal do Paulistão contra a Ferroviária
Poliana prega cautela e atenção às adversárias
A zagueira Poliana mal teve tempo de estender a comemoração da Copa do Brasil. Depois de levantar um troféu inédito pelo Palmeiras, já virou a chave para o próximo compromisso: a primeira semifinal do Campeonato Paulista diante da Ferroviária, neste domingo (23), às 11h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo será transmitido por SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
A defensora chega embalada por mais um título nacional e por uma temporada de regularidade. Mesmo assim, o discurso é de foco total. Ao lado do elenco alviverde, ela sabe que o duelo fora de casa abre uma série decisiva.
— Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por poder viver esse momento. É muita alegria, uma sensação única e de gratidão. Ter o privilégio de trabalhar com um elenco muito bom, uma comissão sensacional e estar num clube grandioso que nos dá total condições de viver isso, é gratificante — afirmou a zagueira.
Palmeiras reencontra a Ferroviária
Poliana destacou que, apesar de terem se enfrentado recentemente pela Copa do Brasil, o cenário agora é completamente diferente. O estadual traz outro ritmo, outra pressão e um rival que costuma crescer em mata-mata.
— Sabemos que será mais um grande jogo, totalmente diferente do que foi na Copa do Brasil. É outro campeonato. A Ferroviária é uma grande equipe, merece atenção redobrada. É importante celebrar a conquista, mas temos que ter o foco necessário para desempenharmos bem. Vamos fazer uma ótima preparação para sairmos em vantagem — completou.
Após o compromisso desta manhã, o reencontro já tem data marcada: a volta da semifinal está prevista para quinta-feira, dia 4 de dezembro, às 19h, na Arena Barueri. O Palmeiras tenta aproveitar o embalo do título nacional e chegar novamente a uma final para defender o título estadual.
