Jhonson brilha e Corinthians vence São Paulo na semi do Paulistão Feminino
Jovem brilhou e garantiu a vantagem do Timão
O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.
A definição do finalista será na próxima quinta-feira (4), 21h30 (horário de Brasília), com mando de campo do Corinthians.
Como foi o Majestoso Feminino pelo Paulistão
As duas equipes alternaram momentos de controle, com o Corinthians sendo mais incisivo nas primeiras chegadas e o São Paulo respondendo com força a partir da metade da etapa.
O placar foi inaugurado aos 11 minutos. Jhonson recebeu passe em profundidade, conseguiu se antecipar a Anny e finalizou no canto de Carlinha para colocar o Corinthians na frente. O São Paulo não se abalou, ajustou a marcação no meio e passou a jogar mais no campo ofensivo. Serrana chamou a responsabilidade, organizou as ações e abriu espaços para o Tricolor crescer no jogo.
➡️ Santos goleia por 8 a 1 e se classifica às semis da Copa Paulista
A recompensa veio aos 44. Após boa construção pelo lado esquerdo, Serrana encontrou Crivelari na pequena área, e a atacante completou para o gol, igualando o clássico. No lance seguinte, Isa Guimarães sofreu pênalti, dando ao São Paulo a chance da virada. Karla Alves cobrou, mas parou em grande defesa de Lelê, que manteve o empate.
O primeiro tempo termina com intensidade alta, jogo brigado no meio e destaques claros: Serrana conduzindo o São Paulo e Jhonson sendo o ponto de desequilíbrio do Corinthians, criando problemas para a defesa tricolor.
O segundo tempo, por outro lado, teve destaque para as goleiras. Carlinha evitou os gols corinthianos com boas intervenções, e Lelê fez sua parte para garantir a igualdade no placar.
Aos 37 do segundo tempo, Jhonson voltou a brilhar. A jovem aproveitou a sobra após jogada individual de Duda Sampaio e garantiu a vantagem do Corinthians para o jogo de volta.
FICHA TÉCNICA - SÃO PAULO X CORINTHIANS
- Semifinal do Paulistão Feminino (jogo de ida)
- Data e horário: sábado, 22/11, às 11h
- Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
- Cartões amarelos: Anny, Isa e Thiago Viana (São Paulo); Lucas Piccinato (Corinthians)
- Gols: Jhonson/Corinthians (11'1T) e (37'2T) e Crivelari (44'1T)
SÃO PAULO: Carlinha; Kaká, Carol Gil, Anny; Karla Alves, Serrana, Camilinha e Maressa; Aline (Vitorinha), Crivelari (Milena) e Isa (Jé Soares). Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Erika e Mariza; Gi Fernandes (Gisela Robledo), Day Rodríguez (Andressa Alves), Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Letícia Monteiro) e Tamires (Juliete); Gabi Zanotti (Jaque Ribeiro) e Jhonson (Ariel Godoi). Técnico: Lucas Piccinato.
