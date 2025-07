São Paulo anuncia atacante Taty Sena, ex-Braga de Portugal

O São Paulo anunciou, na tarde desta sexta-feira (25), a contratação da atacante Taty Sena, de 28 anos. A jogadora assinou contrato com o Tricolor até o fim da temporada de 2025.

Taty foi anunciada um dia depois da oficialização da transferência de Dudinha ao San Diego Wave, da Califórnia.

Experiente, ela estava desde 2019 no exterior, entre Portugal, Itália e Hungria, mas antes defendeu as cores do Vitória (BA), São Francisco (BA), Caucaia (CE) e Vitória das Tabocas (PE). No Braga, clube que estava até vir ao Brasil, marcou 15 gols e deu duas assistências em 23 partidas.

Ela comemorou o retorno ao futebol brasileiro e falou sobre vestir a camisa tricolor.

— O São Paulo é um clube gigante, com uma história riquíssima e uma torcida apaixonada. Desde o primeiro contato, me senti muito motivada com o projeto que me foi apresentado. É a realização de um sonho vestir essa camisa — disse Taty.

— Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero dar o meu máximo todos os dias, dentro e fora de campo, para honrar essa camisa. Sei da responsabilidade que é jogar no São Paulo e venho com muita vontade de ajudar o time a conquistar títulos e crescer junto com o grupo — completou ela.

Próximos jogos do São Paulo

As Soberanas voltam a campo no sábado, 2 de agosto, contra o Taubaté, às 11h, pela 5ª rodada do Paulistão Feminino. Na semana seguinte, enfrentam a Ferroviária no mata-mata do Brasileirão Feminino em dois jogos: fora de casa, no dia 9, e em casa, no dia 16 de agosto.