A zagueira Kaká, um dos principais nomes do São Paulo e recentemente convocada para a Seleção Brasileira na Copa América Feminina, tem proposta de um clube do exterior e pode deixar o Tricolor, segundo apuração do Lance!. O clube paulista, no entanto, demonstra interesse em renovar com a jogadora.

Em nota, a assessoria do São Paulo informou: “O São Paulo tem interesse em continuar com a atleta e isso será tratado entre as partes”, sem detalhar o estágio atual das negociações.

Além de Kaká, outras jogadoras como Dudinha e Bia Menezes também despertaram interesse de clubes de fora do Brasil. Questionada sobre uma possível transferência, Kaká reforçou o vínculo com o Tricolor:

— Estou focada no São Paulo, tenho contrato até o fim do ano com o São Paulo. Estou focada somente lá — disse ela. Sobre renovação, ela desconversou.

— Meu empresário que está conversando em relação a essas coisas, ele está em conversa com o São Paulo. — disse a atleta. O Lance! entrou em contato com o empresário da atleta, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria.

Ex-Santos, Kaká está em sua segunda temporada pelo time, onde já soma 50 partidas e três assistências. O bom desempenho chamou a atenção do técnico Arthur Elias, que a incluiu na lista da Seleção para a Copa América Feminina, disputada no Equador até 2 de agosto.

Kaká, jogadora do São Paulo, durante treino da Seleção. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Reformulação no Tricolor

O São Paulo deve passar por uma reformulação significativa na equipe. Pelo menos cinco jogadoras têm a saída encaminhada e devem reforçar clubes da primeira divisão dos Estados Unidos na próxima temporada.

Com a saída de Camilla Orlando no fim da temporada — quando se dedicará integralmente a Seleção Brasileira Sub-20 — o Palmeiras já se movimenta em busca de um novo comandante para o time feminino. Thiago Viana é o principal alvo do Alviverde.

Próximos desafios do São Paulo feminino

A equipe disputa o Brasileirão Feminino e o Paulistão de forma simultânea. Na competição nacional, a adversária será a Ferroviária, no sábado (9/8), com jogo de volta em 16 de julho. No estadual, joga no domingo (3/8), pela 5ª rodada do Paulistão Feminino. O adversário será o Taubaté.

Nos dias 19, 20 e 24 de julho também disputa a The Womens Cup na Arena Barueri, em São Paulo.