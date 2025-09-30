Zagueira campeã brasileira se despede do Botafogo

O Botafogo perdeu uma peça importante nesta reta final de temporada com a saída da zagueira Grazy. Titular no título do Brasileirão Feminino Sub-20 e no vice-campeonato da A2, a defensora publicou uma mensagem de despedida ao clube em suas redes sociais na noite desta terça-feira (30).

A jogadora de 20 anos chegou ao clube por empréstimo da Ferroviária no final de 2024 com vínculo válido por um ano. Agora, retorna ao clube de Araraquara, que a formou nas categorias de base e lhe rendeu convocações para a Seleção, participando da conquista do Sul-Americano Sub-17 (2022) e Sub-20 (2024), além de ter disputado a Copa do Mundo Sub-17 de 2022.

Veja a despedida da jogadora

"Hoje chega ao fim um capítulo muito especial da minha caminhada. Vestir a camisa do Botafogo foi, sem dúvida, uma das experiências mais marcantes da minha trajetória. Aqui vivi momentos inesquecíveis, cresci como profissional e, acima de tudo, como pessoa.

Foram dias de aprendizado, superação e conquistas que vou levar comigo para sempre. A cada treino, a cada jogo e a cada desafio, procurei honrar esse escudo com o máximo de entrega, respeito e dedicação, na esperança de ter representado essa camisa da melhor forma possível.

Saio com o coração cheio de gratidão por tudo que vivi e por todos que fizeram parte dessa etapa: minhas companheiras, comissão técnica, funcionários e, principalmente, a torcida, que sempre esteve presente e fez tudo valer a pena.

Muito obrigado, Botafogo, por cada momento e por ter me permitido escrever parte da minha história aqui. Levo comigo o orgulho de ter feito parte desse clube e a certeza de que sempre terei um enorme carinho por tudo que vivi com essa camisa."

