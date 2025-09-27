Carioca Feminino: grandes goleiam e Búzios volta a apresentar problemas

A segunda rodada do Carioca Feminino terminou neste sábado (27), com os jogos de Botafogo, Flamengo e Fluminense. Todas partidas terminaram em goleada, inclusive a do Vasco, que jogou na sexta-feira (26).

Com 30 gols de saldo, as Gloriosas lideram a competição, seguidas pelo Fla, Vasco e Flu, que possui um jogo a menos. O jogo atrasado do Tricolor, contra o Heips, será no dia 1 de outubro. A terceira rodada será no dia 4 (sábado).

Destaques do Carioca

Pérolas Negras suporta pressão dos grandes

Devido à grande disparidade técnica e física entre as equipes, os placares elásticos são comuns na competição. Dessa forma, chama atenção o Pérolas Negras, considerada a quinta força do Rio de Janeiro, que vem suportando a pressão dos adversários nesse início de campeonato, perdendo de 2 do Vasco e de 4 do Flamengo.

Em 2023, quando disputou a Série A3, eliminou o Cruz-Maltino ainda na primeira fase. Na época, o formato era de mata-mata, e o Pérolas conseguiu avançar com um empate e uma vitória. Nos anos seguintes, através do Estadual, conquistou a vaga para a A3, ampliando cada vez mais seu calendário e a presença do Rio de Janeiro em competições nacionais, inclusive a Copa do Brasil.

Búzios atrasa novamente o início da partida

O destaque negativo, por sua vez, é o Búzios, que ficou perto de abrir contagem de WO no jogo contra o Fluminense. Conforme informado pela transmissão da FluTV, o time estava sem uniformes e parte do material de jogo, que só chegou poucos minutos antes da partida começar. Com isso, as jogadoras entraram em campo sem aquecimento.

Na primeira rodada, contra o Flamengo, também apresentou problemas e atrasou o ínicio da partida em 10 minutos, de acordo com a súmula, por não entregar a relação do time à equipe de arbitragem. Para a partida, o Búzios tinha apenas uma atleta no banco de reservas, pois sete jogadoras não chegaram a tempo. Esta reserva, Déborah, não pode jogar por problemas de documentação.

Logo aos cinco minutos, a camisa 2, Michael, sofreu uma lesão e precisou sair de campo, deixando o time com uma jogadora a menos até o apito final.

Búzios não participou do protocolo de início por conta de atraso (Foto: Reprodução/FluTV)

Resultados da 2ª rodada do Carioca Feminino

Vasco 19 x 0 Resende Botafogo 13 x 0 Heips Flamengo 4 x 0 Pérolas Fluminense 15 x 0 Búzios

Classificação do Carioca Feminino

Como estão empatados em pontos, quem lidera o Carioca Feminino ao fim da segunda rodada é o Botafogo, que possui maior saldo de gols. O Glorioso possui 30 de saldo, seguido por Flamengo, com 24 e Vasco, com 23. O Flu, com um jogo a menos, tem três pontos e 15 de saldo.

Fora da zona de classificação para as semifinais, estão o Pérolas Negras, em quinto e o Heips, em sexto (também com um jogo a menos). Em sexto, está o Búzios e, em último, o Resende.

