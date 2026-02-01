Corinthians disputa final contra o Arsenal com uniforme Total 90

O Corinthians entrou em campo neste domingo (1º), na final da Copa dos Campeões Feminina, diante do Arsenal, usando o uniforme Total 90, produzido pela Nike. O jogo acontece no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube.

continua após a publicidade

Dentro de campo, o técnico Lucas Piccinato manteve a base do time que venceu o Gotham FC por 1 a 0 na semifinal e confirmou as titulares para a final: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.

Fora das quatro linhas, o clima também é de decisão. A torcida do Corinthians já está mobilizada em Londres, com cerca de 8 mil lugares reservados atrás de um dos gols. A Fifa liberou bateria e bandeiras, e o tradicional "poropopó" já ecoa no Emirates Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na vitória das Brabas!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O uniforme do Corinthians utilizado na decisão

O Corinthians e a Nike lançaram o terceiro uniforme da temporada 2025 resgatando a estética da linha Total 90, eternizada pelo time campeão de 2005. Sob o conceito "Total Corinthians", o manto conecta passado e presente ao revisitar uma era marcada por ousadia, identidade forte e entrega máxima em campo, valores que seguem associados à história do clube.

continua após a publicidade

A camisa é inteiramente preta, com Swoosh e escudo em laranja, além de detalhes na gola e nas mangas que remetem diretamente ao modelo usado em 2005. O tradicional círculo Total 90 aparece abaixo do Swoosh, agora abrigando o número do atleta, enquanto a tipografia foi redesenhada com inspiração na fonte da época. Shorts e meias pretos, com detalhes em laranja, completam o conjunto.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians