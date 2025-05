O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (16), no Estádio Moça Bonita, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. Os gols rubro-negros foram marcados por Cristiane e Fernanda. Lelê balançou as redes para o Flu.

As Meninas da Gávea não perdem há seis jogos, desde a chegada da treinadora Rosana Augusta, em abril. Com o resultado, o Flamengo assume a quarta colocação, com 20 pontos, enquanto o Fluminense está em décimo, fora da zona de classificação para o mata-mata.

Protesto antes do clássico

Antes da partida, jogadoras do Fluminense colocaram as mãos nos olhos como forma de protesto contra a escalação da árbitra Rejane Caetano, do Rio de Janeiro. A motuvação seria um suposto histórico de prejuízo ao clube por parte da profissional.

Após o jogo, a atacante Cristiane disparou sobre a organização da competição. Pediu "mais cuidado" na organização do Brasileirão feminino, citando o calendário e o volume de jogos como dificuldades.

Protesto do Fluminense contra Rejane Caetano no Brasileirão feminino 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol 2025. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Como foi Fluminense x Flamengo?

O Flamengo começou impondo o ritmo de jogo em Bangu. Com dois minutos de bola rolando, Mariana sofreu falta de Kamilla, e Chai cobrou de perna esquerda, mas a bola passou acima do gol.

A bola parada foi a principal arma rubro-negra no início do jogo. Gláucia, camisa 10 da equipe, fez boas cobranças.

Aos 11 minutos, a artilheira da equipe, Cristiane, abriu o placar. A centroavante recebeu cruzamento de Fernanda, antecipou às zagueiras adversárias e marcou de perna esquerda.

O Fluminense respondeu com Lelê. Aos 21, a atacante aproveitou indefinição da defesa adversária, desviou com a ponta da chuteira e venceu a goleira Vivi Holzel, deixando tudo igual no placar.

Fluminense empatou com gol de Lelê. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Com o gol, as tricolores cresceram na partida. O time de Hoffmann subiu a marcação no campo adversário e dificultou a saída de bola adversária. Yasmin aproveitou sobra e quase marcou, mas a goleira do Flamengo evitou o gol.

O segundo tempo iniciou com melhora no time do Flamengo. Com sete minutos de bola rolando, Gláucia fez cobrança perigosa, mas Cláudia evitou o gol.

O Tricolor das Laranjeiras respondeu com arremate de longe distância com Cotrim, aos 17 minutos, obrigando Vivi a fazer boa intervenção.

O jogo foi paralisado aos 18 minutos após falta em Cristiane. A veterana foi atendida pela equipe médica e reclamou de dores na mão e no tornozelo, mas logo retornou ao campo. Ju Ferreira, do Flamengo, e Karina, do Fluminense, foram advertidas com cartão amarelo após princípio de confusão.

Aos 27, Cláudia brilhou e evitou o segundo gol flamenguista, após grande finalização de Gláucia, dentro da área. O Flu respondeu com chute de Lurdinha, de primeira, e bloqueio providencial de Monalisa.

As tricolores estavam bem na partida e tinham Lelê como referência. Em jogada de construção pela lateral, Fernanda aproveitou o cruzamento, subiu de cabeça e acertou o canto esquerdo, deixando o Flamengo na frente do placar.

O jogo seguiu duelado até o fim, mas o Flamengo soube segurar o resultado.

Próximos jogos de Fluminense e Flamengo no Brasileirão feminino

Fluminense

21/05 (quarta-feira), 17h – Bragantino x Fluminense

– Bragantino x Fluminense 08/06 (domingo), 20h – Fluminense x Grêmio

– Fluminense x Grêmio 13/06 (sexta-feira), 21h – Palmeiras x Fluminense

– Palmeiras x Fluminense 18/06 (quarta-feira), 15h – Fluminense x Real Brasília

Flamengo