O São Paulo anunciou, na tarde desta terça-feira (5), a renovação de contrato com Thiago Viana. O treinador segue no comando das Soberanas até 31 de dezembro de 2027.

Segundo apuração do Lance!, o Palmeiras buscou Thiago Viana para substituir Camilla Orlando, que se dedicará de forma exclusiva à Seleção feminina sub-20 na próxima temporada. Entretanto, o técnico optou por permanecer no Tricolor Paulista.

— Quando surgiu a oportunidade de renovação, eu não pensei duas vezes. Eu gosto muito daqui, me sinto em casa. Então, estar com o São Paulo por mais essas próximas temporadas, dando sequência a essa crescente, é o meu grande objetivo — disse Viana, ao site do clube.

As Soberanas voltam a campo nesta quarta-feira (6), 19h30, em São Januário. A partida terá transmissão da Vasco TV. Na sequência, enfrentam a Ferroviária no mata-mata do Brasileirão Feminino em dois jogos: um fora de casa, no dia 9, e em casa, no Morumbis, no dia 16 de agosto.

➡️ CBF define datas e estádios das quartas de final da Brasileirão Feminino

A trajetória do técnico no São Paulo feminino

Thiago Viana tem 36 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo feminino. Treinou diferentes faixas etárias, entre sub-16 e sub-20, e foi importante em revelar talentos, como a atacante Dudinha. Em 2023, foi promovido à equipe principal. Seu único título profissional até o momento é a Supercopa do Brasil Feminina, conquistada nesta temporada.

O Tricolor Paulista se prepara para a disputa da Copa Libertadores da América pela primeira vez, em outubro, na Argentina. Além disso, enfrenta a Ferroviária nas quartas de final do Brasileirão e o Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil.

