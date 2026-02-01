VÍDEO – Torcida do Corinthians faz festa em Londres em apoio às Brabas
Fiel ocupa setor atrás do gol, leva bateria e bandeiras no estádio
- Matéria
- Mais Notícias
A torcida do Corinthians já está mobilizada em Londres e promete forte presença no Emirates Stadium para apoiar as Brabas na decisão da Copa dos Campeões Feminina contra o Arsenal, neste domingo (1º), às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians e Arsenal confirmam titulares da final da Copa dos Campeões Feminina
Futebol Feminino01/02/2026
- Futebol Feminino
Corinthians estreia na Copa dos Campeões Feminina: saiba tudo sobre o torneio
Futebol Feminino28/01/2026
- Futebol Feminino
Fifa divulga premiação da Copa dos Campeões Feminina; veja quanto Corinthians pode receber
Futebol Feminino23/01/2026
Ao todo, cerca de 8 mil lugares foram reservados para torcedores corinthianos, posicionados atrás de um dos gols. A Fifa liberou o uso de bateria e bandeiras, o que deve transformar o setor alvinegro em um dos pontos mais barulhentos do estádio. O tradicional "poropopó" já ecoa nos arredores do Emirates e deve marcar presença durante os 90 minutos.
A mobilização reúne integrantes da Fiel Londres, além de torcedores que residem em diferentes regiões da Inglaterra e de outros países da Europa. Há também corintianos que viajaram do Brasil exclusivamente para acompanhar a decisão.
O Timão entra em campo com Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
+ Aposte na vitória das Brabas!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Torcida do Corinthians em final da Copa dos Campeões
🎶 CORINTHIANS VEIO PRA VENCER...🎶— Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 1, 2026
A Fiel segue fazendo a festa nos arredores do palco da decisão! ⚫️⚪️#ARSxSCCP#BrabasInLondon#VaiCorinthians pic.twitter.com/1LA0LWp2CK
A Fiel já está preparada para assistir a final da Copa das Campeãs em Londres! ❄️🏴🏳️#ARSxSCCP#NinguémPodeComAFiel#VaiCorinthians pic.twitter.com/ThofsoJcMv— Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 1, 2026
- Matéria
- Mais Notícias