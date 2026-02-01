A torcida do Corinthians já está mobilizada em Londres e promete forte presença no Emirates Stadium para apoiar as Brabas na decisão da Copa dos Campeões Feminina contra o Arsenal, neste domingo (1º), às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube.

Ao todo, cerca de 8 mil lugares foram reservados para torcedores corinthianos, posicionados atrás de um dos gols. A Fifa liberou o uso de bateria e bandeiras, o que deve transformar o setor alvinegro em um dos pontos mais barulhentos do estádio. O tradicional "poropopó" já ecoa nos arredores do Emirates e deve marcar presença durante os 90 minutos.

A mobilização reúne integrantes da Fiel Londres, além de torcedores que residem em diferentes regiões da Inglaterra e de outros países da Europa. Há também corintianos que viajaram do Brasil exclusivamente para acompanhar a decisão.

O Timão entra em campo com Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.

Torcida do Corinthians em final da Copa dos Campeões

🎶 CORINTHIANS VEIO PRA VENCER...🎶



A Fiel segue fazendo a festa nos arredores do palco da decisão! ⚫️⚪️#ARSxSCCP#BrabasInLondon#VaiCorinthians pic.twitter.com/1LA0LWp2CK — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 1, 2026