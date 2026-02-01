Corinthians e Arsenal confirmam titulares da final da Copa dos Campeões Feminina
Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Tamires e mais: confira escalação das Brabas
Arsenal e Corinthians entram em campo neste domingo (1º), às 15h (horário de Brasília), na grande final da Copa dos Campeões Feminina. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e terá transmissão da Cazé TV (Youtube).
Corinthians escalado para final contra o Arsenal
O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, não promoveu mudanças para a partida decisiva em relação ao último jogo, diante do Gotham FC, vencido pelas Brabas por 1 a 0. A equipe terá: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.
Arsenal mantém base do time que venceu ASFAR
O Arsenal, por sua vez, conta com suas principais jogadoras para o duelo com as Brabas. O time entra em campo com Anneke Borbe; Emily Fox, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little (C) e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith e Alessia Russo; Stina Blackstenius.
Arsenal x Corinthians: onde assistir
- Final da Copa dos Campeões Feminina
- Data: domingo, 1º de fevereiro
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
- Onde assistir: Cazé TV (YouTube)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
ARSENAL: Anneke Borbe; Emily Fox, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little (C) e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith e Alessia Russo; Stina Blackstenius.
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti (C); Belén Aquino e Jaqueline.
