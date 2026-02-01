Arsenal e Corinthians entram em campo neste domingo (1º), às 15h (horário de Brasília), na grande final da Copa dos Campeões Feminina. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e terá transmissão da Cazé TV (Youtube).

Corinthians escalado para final contra o Arsenal

O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, não promoveu mudanças para a partida decisiva em relação ao último jogo, diante do Gotham FC, vencido pelas Brabas por 1 a 0. A equipe terá: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.

Arsenal mantém base do time que venceu ASFAR

O Arsenal, por sua vez, conta com suas principais jogadoras para o duelo com as Brabas. O time entra em campo com Anneke Borbe; Emily Fox, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little (C) e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith e Alessia Russo; Stina Blackstenius.

Arsenal x Corinthians: onde assistir

Final da Copa dos Campeões Feminina

Data: domingo, 1º de fevereiro

domingo, 1º de fevereiro Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

Emirates Stadium, Londres (ING) Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

ARSENAL: Anneke Borbe; Emily Fox, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little (C) e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith e Alessia Russo; Stina Blackstenius.

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti (C); Belén Aquino e Jaqueline.