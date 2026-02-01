menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians e Arsenal confirmam titulares da final da Copa dos Campeões Feminina

Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Tamires e mais: confira escalação das Brabas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
14:03
Gabi Zanotti durante chegada do Corinthians no Emirates Stadium. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
imagem cameraGabi Zanotti durante chegada do Corinthians no Emirates Stadium. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal e Corinthians entram em campo neste domingo (1º), às 15h (horário de Brasília), na grande final da Copa dos Campeões Feminina. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e terá transmissão da Cazé TV (Youtube).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians escalado para final contra o Arsenal

O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, não promoveu mudanças para a partida decisiva em relação ao último jogo, diante do Gotham FC, vencido pelas Brabas por 1 a 0. A equipe terá: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.

Arsenal mantém base do time que venceu ASFAR

O Arsenal, por sua vez, conta com suas principais jogadoras para o duelo com as Brabas. O time entra em campo com Anneke Borbe; Emily Fox, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little (C) e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith e Alessia Russo; Stina Blackstenius.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória das Brabas!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Arsenal x Corinthians: onde assistir

  • Final da Copa dos Campeões Feminina
  • Data: domingo, 1º de fevereiro
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
  • Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

ARSENAL: Anneke Borbe; Emily Fox, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little (C) e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith e Alessia Russo; Stina Blackstenius.

continua após a publicidade

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti (C); Belén Aquino e Jaqueline.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: General view inside the stadium prior to the FIFA Women's Champions Cup 2026 Third Place Play Off match between ASFAR and Gotham FC at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: General view inside the stadium prior to the FIFA Women's Champions Cup 2026 Third Place Play Off match between ASFAR and Gotham FC at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias