O Internacional chega para mais um Gre-Nal feminino respaldado por um retrospecto favorável e pela experiência de quem conhece bem o tamanho do clássico. Neste sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves, a equipe colorada encara o Grêmio em confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Com 27 encontros na história da modalidade, o Inter soma 10 triunfos, além de nove empates e oito derrotas. À frente da equipe, Maurício Salgado acumula números consistentes em clássicos: serão 15 Gre-Nais sob seu comando, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas, um desempenho que reforça a competitividade das Gurias Coloradas em jogos decisivos.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte nas Gurias Coloradas no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Mais do que o histórico, o treinador ressaltou o peso do momento dentro de um campeonato marcado pelo equilíbrio. Para ele, cada ponto pode ser determinante na briga pelas primeiras posições.

— O campeonato é muito equilibrado. Então, a importância dos três pontos é gigantesca. A diferença entre estar no G-4 e sair do G-8 é muito pequena, o que aumenta a responsabilidade. E ainda tem essa questão da rivalidade, que é muito legal, eu gosto — afirmou o técnico.

continua após a publicidade

Torcida do Inter apoiando as Gurias Coloradas. (Foto: Lara Vantzen)

Maurício também destacou o processo de evolução da equipe ao longo da competição. Apesar de reconhecer avanços no entrosamento, o técnico aponta a necessidade de crescimento técnico como próximo passo.

— Somos um time que está em crescimento. As meninas têm jogado cada vez melhor, principalmente na questão de entendimento. Ainda estamos carecendo de um jogo técnico, sabemos disso. Precisamos jogar melhor, tecnicamente, mas isso é um processo — completou.

Alessandra Huff, coordenadora técnica de futebol feminino no Internacional, falou sobre as expectativas para a competição.

— departamento de futebol feminino vem tendo bons resultados nos últimos anos, tanto na base quanto no profissional. Temos conseguido alcançar títulos e também revelar talentos. Confiamos muito no potencial da nossa equipe e sabemos que podemos chegar longe também nesta edição do Brasileiro — disse ela.

➡️ Leidiane vê Gre-Nal como chance do Grêmio virar a chave no Brasileirão Feminino

Internacional x Grêmio pelo Brasileirão Feminino

O clássico entre Internacional e Grêmio será disputado neste sábado (28), às 16h, no Estádio SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, pela sequência do Brasileirão Feminino. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil e contará com a presença da torcida, que poderá garantir entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.