Futebol Feminino

'Será um grande desafio', diz técnico de adversário do Corinthians na semifinal da Copa dos Campeões

Equipes se enfrentam em 28 de janeiro, em Londres, na Inglaterra

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
14:55
Juan Carlos Amoros, treinador do Gotham FC. (Foto: Gotham/Divulgação)
Juan Carlos Amoros, treinador do Gotham FC. (Foto: Gotham/Divulgação)
O Corinthians já começou a entrar no radar do Gotham FC antes mesmo da semifinal da Copa dos Campeões Feminina. Técnico da equipe norte-americana, Juan Carlos Amorós projetou o confronto contra as Brabas e destacou o peso da história do clube brasileiro no futebol sul-americano. O duelo está marcado para o dia 28 de janeiro, em Londres, na Inglaterra.

Mesmo com o foco atual nos amistosos de preparação, o treinador admitiu que o Corinthians já faz parte do planejamento.

— Estamos focados nos nossos amistosos agora, mas, obviamente, com os olhos voltados para o primeiro jogo contra o Corinthians — afirmou Amorós.

O espanhol também fez questão de ressaltar o respeito ao adversário e a tradição construída pelas Brabas ao longo dos últimos anos.

— Nunca devemos subestimar um adversário, especialmente com a história e o conhecimento do Corinthians, que ganhou inúmeras Copas Libertadores e domina o futebol sul-americano há muito tempo. Portanto, será um grande desafio — completou.

Atual multicampeão continental, o Corinthians chega à semifinal da Copa dos Campeões como uma das principais referências do futebol feminino fora da Europa. A partida contra o Gotham FC vale vaga na decisão do torneio e promete colocar frente a frente dois projetos consolidados, em um dos confrontos mais aguardados da competição.

O que é a Copa dos Campeões Feminina da Fifa

A Copa dos Campeões Feminina da Fifa é uma nova competição internacional de clubes organizada pela FIFA, criada para reunir, pela primeira vez, as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio intercontinental.

O torneio iniciou com seis equipes, representantes das seis confederações filiadas à FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC), e será realizado anualmente — com exceção dos anos em que ocorre o Mundial de Clubes Feminino da FIFA, previsto para acontecer a cada quatro anos. Quatro times seguem na disputa: Arsenal (Inglaterra), Corinthians (Brasil), Gotham (EUA) e AS FAR-MAR (África).

Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

