O Corinthians já começou a entrar no radar do Gotham FC antes mesmo da semifinal da Copa dos Campeões Feminina. Técnico da equipe norte-americana, Juan Carlos Amorós projetou o confronto contra as Brabas e destacou o peso da história do clube brasileiro no futebol sul-americano. O duelo está marcado para o dia 28 de janeiro, em Londres, na Inglaterra.

Mesmo com o foco atual nos amistosos de preparação, o treinador admitiu que o Corinthians já faz parte do planejamento.

— Estamos focados nos nossos amistosos agora, mas, obviamente, com os olhos voltados para o primeiro jogo contra o Corinthians — afirmou Amorós.

O espanhol também fez questão de ressaltar o respeito ao adversário e a tradição construída pelas Brabas ao longo dos últimos anos.

— Nunca devemos subestimar um adversário, especialmente com a história e o conhecimento do Corinthians, que ganhou inúmeras Copas Libertadores e domina o futebol sul-americano há muito tempo. Portanto, será um grande desafio — completou.

Atual multicampeão continental, o Corinthians chega à semifinal da Copa dos Campeões como uma das principais referências do futebol feminino fora da Europa. A partida contra o Gotham FC vale vaga na decisão do torneio e promete colocar frente a frente dois projetos consolidados, em um dos confrontos mais aguardados da competição.

O que é a Copa dos Campeões Feminina da Fifa

A Copa dos Campeões Feminina da Fifa é uma nova competição internacional de clubes organizada pela FIFA, criada para reunir, pela primeira vez, as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio intercontinental.

O torneio iniciou com seis equipes, representantes das seis confederações filiadas à FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC), e será realizado anualmente — com exceção dos anos em que ocorre o Mundial de Clubes Feminino da FIFA, previsto para acontecer a cada quatro anos. Quatro times seguem na disputa: Arsenal (Inglaterra), Corinthians (Brasil), Gotham (EUA) e AS FAR-MAR (África).