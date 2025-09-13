O Corinthians está a uma vitória de conquistar o sétimo título um título do Brasileirão Feminino. Neste domingo (14), às 10h30 (de Brasília), a Neo Química Arena será palco da grande decisão contra o Cruzeiro, após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Belo Horizonte.

Em meio à expectativa por mais uma taça, o técnico Lucas Piccinato analisou a caminhada da equipe, ressaltou as mudanças da temporada e a importância de atuar diante da torcida corintiana.

— A equipe passou um ano diferente dos anteriores, no sentido de ter muitas mudanças. Passamos por períodos que não temos boas lembranças, mas que fizeram cicatrizes importantes para que chegássemos agora, no momento desse jogo do Brasileiro, bem mais prontos para o desafio — avaliou o treinador, em entrevista à TV Corinthians.

Corinthians cresce na reta final

Para Piccinato, os desafios enfrentados ao longo do ano fortaleceram o elenco, que chega à final mais maduro e preparado para lidar com a pressão de grandes jogos.

— É uma equipe que cresceu, que se conheceu muito, e sinto que está todo mundo com uma cabeça boa para fazer uma grande final. E, principalmente, frente ao nosso torcedor, que são as pessoas que mais fazem diferença no dia a dia. Poder jogar uma final na Neo Química com certeza será um momento muito especial — completou.

O comandante ainda relembrou o cenário do futebol feminino em sua época de atleta e destacou como a presença dos clubes de massa contribuiu com a modalidade no Brasil.

— Eu sou de uma época em que você não tinha equipes de camisa no futebol feminino. Você jogava por projetos de prefeitura, projetos menores. A partir do momento que as camisas de grandes equipes entram no cenário, tudo muda. Você começa a ter a paixão do torcedor dentro do futebol feminino, que você tinha muito menos antes — citou o comandante alvinegro.